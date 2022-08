Renesanci termínovaných vkladů nyní naopak zaznamenal Michal Skalický ze společnosti Partners. „Dle dostupných dat ukrajují termínované vklady z úložek na běžných a spořicích účtech,“ uvedl Skalický.

Větší chuť spořit

Větší chuť domácností ukládat peníze na spořicí a termínované účty potvrzuje také mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. „Je to způsobeno rychlejším růstem úrokových sazeb na těchto účtech, které se v červnu v průměru dostaly mírně nad 5,3 procenta,“ uvedl Šalša.

Úročení na spořicích a termínovaných účtech v uplynulých měsících rostlo pozvolna v důsledku toho, jak Česká národní banka pod vedením předchozího guvernéra Jiřího Rusnoka výrazně zvyšovala svou základní sazbu. Jeho nástupce Aleš Michl ovšem po nedávné obměně bankovní rady zařadil zpátečku a sazbu, na niž ostatní banky reagují, již nezvyšuje. S dalším růstem úroků na účtech střadatelů se proto nedá počítat.

Aby domácnostem z uspořených peněz zbylo co nejvíce, doporučují odborníci běžné účty využívat pouze na provoz, nákupy a platby za služby. Jako nárazník pro nenadálé a větší výdaje poslouží lépe úročené spořicí účty. „Pokud na nich budou držet troj- až šestinásobek měsíčních výdajů, budou připraveni i na krátkodobý výpadek příjmu. O to by se měl snažit každý, kdo zodpovědně řídí své finance,“ tvrdí Skalický.

Roky čekání

Cestou směrem k investování volných peněz jsou termínované vklady. Slibují vyšší úrok, ale pro jeho získání musí peníze zůstat u banky nejméně jeden až dva roky. Tyto vklady dosahují úroku až sedmi procent.

Porazit inflaci však podle odborníků lze jen investováním prostředků. „Domácnosti by se měly poohlédnout po alternativách. Mohou tak klientovi dodat lepší zhodnocení. Cestou mohou být peněžní fondy. Mnohem rychleji reagují na změny úrokových sazeb, které určuje národní banka,“ konstatoval analytik Bechník.

Úrokové sazby bank

Spořitelní družstvo NEY – 5,75 (minimální vklad 20 tisíc korun, výpovědní lhůta měsíc)

UniCredit – 5,5 % (pro novéklienty, kteří si zřídí nový účet)

Trinity Bank – 5,08 % (fixace na 12 měsíců)

Expobank – 5,11% (částka nad 100 tisíc korun nejméně na půl roku)

Moneta – 5,1 % (pro vklady do 500 tisíc korun)

mBank – 5,0 %

Spořitelní družstvo Artesa – 4,75 %

Hello bank – 4,5 %

Creditas – 4,5 % (pro vklady do 350 tisíc korun)

Raiffeisen bank – 4,5 % (pro vklady do 250 tisíc korun)

J&T banka – 4,25 % (pro vklady nejméně milion korun)

Air bank – 4,0 % (pro vklady do 500 tisíc korun)

Fio banka – 3,5 %

ČSOB – 3,3 %

Česká spořitelna – 3,25 % (pro vklady do 200 tisíc korun)

Equa bank – 3,0 % (pro vklady do 200 tisíc korun)

Zdroj: webové stránky bank