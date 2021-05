"Chceme dodržet to, co jsme řekli. Epidemiologická skupina v pondělí nedoporučila otevřít obchody 3. května, termín se posunul o týden," konstatoval na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) s tím, že rozhodnutí otevřít maloobchod v pondělí 10. května je definitivní.

Všechny maloobchodní prodejny se otevírají definitivně 10.5.2021. Právě rozhodla vláda. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 29, 2021

Představitelé vlády mluvili v poslední době o možném obnovení maloobchodního prodeje od 3. května. Podmínkou byl pokles počtu nakažených koronavirem za sedm dní pod 100 na sto tisíc obyvatel. Ministr zdravotnictví ale na začátku týdne řekl, že se pravděpodobně této hranice podaří dosáhnout až koncem prvního květnového týdne.

Momentálně počet potvrzených případů nemoci covid-19 v ČR činí 146 na sto tisíc lidí.

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v současné chvíli neuvažuje ani o tom, že by 10. května povolil otevírání zahrádek restaurací. "Převážil názor nijak neměnit stávající schéma. U výdejních okének se shlukují lidé, ale to není důvod k tomu, abychom uvolňovali ještě více," zdůraznil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Zahrádky restaurací by se podle Havlíčka mohli zpřístupnit nejdříve 17. května.

Muzea a galerie se kromě tří dříve oznámených krajů - Královéhradeckého, Plzeňského a Karlovarského - mohou od pondělí 3. května otevřít i v Praze, Středočeském a Libereckém kraji, a to za podmínky dodržování striktních hygienických pravidel.

Je smutné, že vláda opět rozhoduje podle anket na Facebooku a ne podle rad odborníků. Místo toho, aby otevřela ty nejméně rizikové oblasti, tedy obchody, otevírá služby, které přitom už rok označuje jako rizikové. Doufal jsem, že se vláda poučila. Není to tak. — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) April 29, 2021

Na další posunutí termínu otevření obchodu již na twitteru reagoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. "Je smutné, že vláda opět rozhoduje podle anket na Facebooku a ne podle rad odborníků. Místo toho, aby otevřela ty nejméně rizikové oblasti, tedy obchody, otevírá služby, které přitom už rok označuje jako rizikové. Doufal jsem, že se vláda poučila. Není to tak," napsal.

Otevření obchodů až 10.5. je zklamání. Jsou důvody otevřít již v pondělí 3.5.: jsme nejvíce testovaná země na světě a při velkém počtu lidí, kteří covid měli, máme silnou získanou imunitu, hlavně mladých. Hranice 100 na 100 je příliš tvrdá a nepružná. Chyba! — Vladimír Dlouhý (@VladimirDlouhy) April 29, 2021

Pozadu s reakcí nezůstal ani prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. "Otevření obchodů až 10.5. je zklamání. Jsou důvody otevřít již v pondělí 3.5.: jsme nejvíce testovaná země na světě a při velkém počtu lidí, kteří covid měli, máme silnou získanou imunitu, hlavně mladých. Hranice 100 na 100 je příliš tvrdá a nepružná. Chyba!" tweetoval.

Rozvolnění služeb

Již dříve vláda oznámila, že ve stejný den se v celé republice otevřou kadeřnictví, kosmetické salony, pedikúry a manikúry, masáže i další podobné služby. Podmínkou bude test, očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

"Doporučujeme buď PCR testy, druhý krok je antigenní profesionální test, který má trvanlivost 72 hodin, a může se samozřejmě používat potvrzení testu z práce," připomněl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Testovat ve firmách se bude až do konce června, informoval po jednání vlády vicepremiér Havlíček.

Lidé by letos podle ministra zdravotnictví neměli slavit pálení čarodějnic, které případá na 30. dubna. "Buďme rozumní. To, co jsme se za poslední rok naučili, dodržujme. Všichni chceme, aby se rozběhl opět život a nechceme, aby nám to zkazila jednorázová akce," apeloval Arenberger na veřejnost.