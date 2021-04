Jméno Petra Kellnera zneužili podvodníci a šiřitelé spamu

O vlivu a významu určitých osobností svědčí někdy i to, že jejich jméno zneužívají podvodníci, profesionální lháři a šiřitelé falešných zpráv. Právě to se v minulosti stalo také Petru Kellnerovi, jenž se stal nedobrovolně "tváří" podvodné nabídky investice do kryptoměny.

Miliardář Petr Kellner | Foto: ČTK/Roman Vondrouš