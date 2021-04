Pohřeb se podle mluvčí PPF bude konat v úzkém rodinném kruhu. Tkadlecová zároveň požádala, aby všichni respektovali soukromí Kellnerovy rodiny.

Další články k úmrtí Petra Kellnera najdete ZDE

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla Tkadlecová.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách, v sobotu 27. 3. 2021, tragicky zahynul zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF pan Petr Kellner. Prosíme všechny, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny. — Skupina PPF (@SkupinaPPF) March 29, 2021

Nehoda se podle Federálního leteckého úřadu stala v sobotu kolem 18:30 místního času. Ve 22 hodin pak dostala záchranná služba zprávu o tom, že se vrtulník s posádkou nevrátil z výpravy, a že se v blízkosti ledovce Knik glacier nachází trosky. Na místě záchranáři nalezli pět mrtvých osob a jednu ve vážném stavu. Podle dostupných informací má jít o snowboardistu Davida Horvátha, někdejšího mistra České republiky ve snowboardingu.

„Posledních pár let se věnuje natáčení a focení snowboardingu a ježdění v prašanu,“ řekl iDNES.cz český freerideový lyžař Robin Kaleta. Horváth ještě v průběhu soboty zveřejnil na svém Facebooku snímek z okolí aljašského ledovce.

Sjíždění ledovce

"Stav přeživšího je vážný, ale stabilizovaný. Pečují o něj lékaři v nemocnici Anchorage," uvedli pro místní deník záchranáři s tím, že rodiny zemřelých informovali o nehodě v neděli odpoledne.

Podle posledních informací panovalo na místě v době před nehodou dobré počasí, bylo jasno a vítr byl slabý o rychlosti 22 km/h. Viditelnost byla také velmi dobrá – 16 km. Národní rada pro bezpečnost dopravy bude příčinu nehody vyšetřovat.

Místo havárie se nachází zhruba 34 kilometrů jihovýchodně od města Palmer. "Je to v oblasti velmi strmého a zasněženého terénu, na severní straně řeky Knik," řekl Clint Johnson, šéf Národní rady pro bezpečnost dopravy. "Důležité je nyní vyzvednout trosky," dodal s tím, že musí jít o rychlou operaci, jelikož má v příštích hodinách přijít sněhová bouře.

Zřícení mohla způsobit turbulence

Podle agentury AP byla skupina lidí lyžovat či snowboardovat právě na ledovci, kam je dopravovala helikoptéra. Všechny oběti neštěstí se podařilo identifikovat, kromě šestapadesátiletého českého podnikatele zahynul i další muž z Česka, padesátiletý Benjamin Larochaix, kteří podle AP patřili k častým hostům zdejšího luxusního horského střediska Tordillo Mountain Lodge.

"Tato zpráva je zničující pro naše zaměstnance, komunitu, ve které působíme, a rodiny zemřelých," uvedla mluvčí chaty, ve které se Kellner ubytoval a která vrtulník najala. "Je to poprvé za 17 let provozu, co čelíme takovéto události," dodala.

Již nyní existuje několik teorií, jak mohlo k tragické nehodě dojít. Podle ruského experta Vladimira Popova, kterého oslovil bulvární list Moskovskij komsomolec, mohla být příčinou pádu turbulence. Právě kvůli ní pak vrtulník zavadil o ledovec a zřítil se. "Pro vrtulník je turbulence jedním z nejhorších faktorů. Rotor se otáčí a současně na jedné straně masa vzduchu klesá a na druhé stoupá,“ uvedl muž, který danou oblast podle svých vlastních slov dobře zná.

Zničující zpráva

Mezi mrtvými byli dva zkušení horští průvodci, kteří byli zaměstnanci resortu – Gregory Harms a Sean McMannany. Harms byl průkopník právě heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. „Byl jedním z nejzkušenějších průvodců v tomto oboru," uvedla mluvčí pro agenturu AP. Byl rovněž zakladatelem společnosti, která zprostředkovávala tyto zážitky po celém světě. Druhý muž – Sean McMannany byl podle vyjádření mluvčí lavinovým instruktorem a zároveň zkušeným horským vůdcem i na Denali, nejvyšším vrcholu Severní Ameriky.

Resort nabízí týdenní pobyt za 15 tisíc dolarů na osobu (330 tisíc korun) i pronájem helikoptéry umožňující adrenalinové lyžování v nedotčené přírodě. To je však spojeno se značným rizikem, píše New York Times. Kellner byl podle vyjádření resortu jejich častým účastníkem.

V pohoří Tordrillo Mountains například před několika lety se svým týmem natáčela legenda snowboardingu Travis Rice.

Záliba v ježdění na snowboardu

Kellner zálibu v ježdění na snowboardu v minulosti zmínil i v rozhovoru pro deník MF DNES. Ve výroční zprávě PPF za rok 2012 i 2013 se Kellner objevil na fotografii, kde sjíždí hory.

Zatím není jasné, co nehodu způsobilo. Úředníci potvrdili, že vrtulník Airbus AS350B3 provozovala firma Soloy Helicopters, která se zatím k události nevyjádřila. Na svém webu pak Soloy Helicopters uvádí, že provozuje necelé dvě desítky strojů a že za sebou má "dlouhou historii letání s vrtulníky na Aljašce". Z veřejně dostupných informací nebylo jasné, kolik let byl havarovaný stroj v provozu.

Majoritní vlastník PPF



Kellner je majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládá 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun. Druhý v pořadí byl Radovan Vítek s jměním ve výši 86 miliard korun, třetí pak Daniel Křetínský se 78 miliardami korun majetku.



„Nejbohatším Čechem teď už může být Radovan Vítek. Záleží ovšem na tom, jak zesnulý Petr Kellner své dědictví ošetřil. Pokud by se nyní Kellnerův majetek vypořádal bez dědické smlouvy či závěti, v rámci dědictví by se rovným dílem dělil mezi pět osob: podnikatelovy čtyři děti a manželku. Vyjdeme-li z uvedených čísel Forbes, platných pro rok 2020, poznamenaný covidovou krizí, připadlo by každému z dědiců necelých 59 miliard korun před poplatky," komentoval situaci ekonom Lukáš Kovanda.



Pokud se podle něj Kellner rozhodl ošetřit dědictví majetku po své smrti dědickou smlouvou či závětí, situace samozřejmě může být podle něj zcela odlišná od výše uvedené.



Skupina PPF již oznámila, že řízením veškerých aktivit ve skupině byl pověřen jeden z akcionářů Ladislav Bartoníček.