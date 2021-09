Po schválení plánu členskými státy zbývá ČR již jen podepsat úvěrovou smlouvu s komisí, která poté převede první prostředky. Podle odhadu Dombrovskise to může trvat jeden až dva týdny.

Jeden z činitelů komise již v červenci po schválení českého plánu unijní exekutivou novinářům řekl, že pokud české úřady situaci nevyřeší do poloviny příštího roku, komise peníze nevyplatí a může vymáhat zpět i letošní zálohy.

Pokud však chce Česko inkasovat celý svůj podíl z fondu, musí podle Evropské komise lépe ošetřit problematiku možných střetů zájmů vrcholných politiků. Ten se podle letos zveřejněných závěrů auditu EK týká premiéra Andreje Babiše, který to ale dlouhodobě odmítá.

"Jsem velice rád, že dnes mohu oznámit dobré zprávy. Česko a Irsko budou brzy moci převést své plány pro obnovu a odolnost (ekonomik) do praxe," prohlásil po ministerské videokonferenci slovinský ministr financí Andrej Šircelj, jehož země v současnosti EU předsedá.

Ministři financí zemí Evropské unie dnes odsouhlasili český Národní plán obnovy. Informovala o tom Rada EU. Česko díky tomu může už v září dostat první část ze 180 miliard korun, na něž má nárok v rámci mimořádného unijního fondu obnovy. Celkem může letos v rámci předfinancování projektů inkasovat až 13 procent z této částky, zbytek by mělo získat v příštích letech. Podle místopředsedy Evropské komise Valdise Dombrovskise musí ČR před první řádnou platbou plánovanou na příští rok vyřešit problematiku střetu zájmů.

