Obědváte rádi jídlo přinesené z restaurace v nádobách z polystyrenu? Chutnají vám pokrmy servírované na plastovém talíři, které jíte plastovými příbory a zapíjíte z plastového kelímku? Potom si je zřejmě budete moci tímto způsobem dopřávat již jen pár měsíců. Tyto a další podobné plastové výrobky se totiž od července příštího roku již nebudou smět prodávat. Z trhu by měla také zmizet plastová brčka, tolik oblíbená u malých dětí.

Zdroj: Deník

Důvodem jejich konce je evropská směrnice, jejíž platnost by měl v dohledné době do českého práva přenést připravovaný zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) řekl, že jej do meziresortního připomínkového řízení pošle již tento týden.

„Odhaduje se, že se v České republice ročně prodá 300 milionů plastových brček, 20 milionů plastových talířů, 60 milionů plastových příborů a 40 milionů nádob na jídlo i kelímků,“ uvedl Brabec. Jedná se o tisíce tun plastů. Právě tyto výrobky přitom často končí v řekách, jimiž putují do moří a oceánů. V nich se kupí do „ostrovů“ o rozloze větší než mnohé velké státy. „Cílem je proto omezit dopady některých typů odpadů na životní prostředí,“ prohlásil ministr.

Ani když bude zákon podle představ úředníků včas schválen, plasty ze stánků s občerstvením nezmizí okamžitě. Obchodníci a restauratéři totiž budou smět doprodat své zásoby. Definitivní stopku budou mít až po 1. červenci 2022.

Změny se budou týkat i některých plastových výrobků, jež sice nebudou zakázány, ale státy budou povinny snížit jejich spotřebu. Od července 2024 bude platit nová povinnost pro výrobce nádob o objemu do tří litrů. Jejich víčka budou muset být připevněna k nádobě. Výrobci také budou povinni podílet se finančně na úklidu odpadů a ulehčit tak obcím.