Meteorolog Petr Dvořák předvídá, že navzdory nižším teplotám, které se přes den mohou pohybovat kolem nuly, žádná velká sněhová nadílka nepřijde. „Vypadá to ale spíš na chudší srážky, nemělo by příliš sněžit ani pršet,“ uvedl Dvořák. Sněhová pokrývka by tak mohla na začátku svátků pokrývat vyšší polohy, tedy kupříkladu Českomoravskou vrchovinu a hory.

„Třeba v Praze nebo Polabské nížině ale budou s velkou pravděpodobností Vánoce sice studené, ale bez sněhu,“ konstatoval.

Konec sucha

Po několika předchozích suchých rocích je ale nyní podle odborníků půda dobře nasycená vodou. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) z naměřených dat propočítal, že v pondělí v Česku na celé ploše území leželo v průměru 11 milimetrů vody, což svědčí o dobrém stavu podzemních vod.

„Ale třeba na hraničním hřebeni Šumavy je nyní zásoba vody ve sněhu již 150 až 200 milimetrů. To jsou pro začátek zimy velmi vzácné hodnoty,“ pochvaluje si ČHMÚ na svém webu.

Více než devadesátiprocentní nasycení svrchní vrstvy půdy vodou díky sněhu potvrzuje i projekt Intersucho. Také jeho odborníci předpokládají, že vyšší teploty potrvají jen tento týden, o víkendu ale očekávají ochlazení a poté mrazy nejméně do 29. prosince. „Přitom bude srážek minimum, takže nějaká nová zásadní sněhová pokrývka se nečeká,“ potvrzuje stránka Intersucho.cz.

Studený rok

Na srážky byl bohatý celý letošní rok. I když si to mnozí lidé nemyslí, byl navíc nadprůměrný také co se týče teplot. „Je to proto, že už jsme si na vyšší teploty zvykli, a za posledních deset let to skutečně byl rok vlastně nejstudenější,“ připustil Dvořák. V dlouhodobém srovnání teplot z období let 1981 až 2010 šlo skutečně o mírně nadprůměrné teploty. „Studené měsíce byly jenom duben, květen a srpen, všechny ostatní měsíce byly teplejší,“ vysvětlil.

Vůbec nejteplejším měsícem letošního roku byl poté červen. Naopak o něco studenější byly prázdninové měsíce, na které se lidé obvykle těší nejvíc. „Můj názor je, že se lidé na nové teploty poměrně dost adaptují, a už si zvykli na to, že v létě bývají vlny veder přes 35 stupňů Celsia,“ míní Dvořák. „Pokud tak jako letos nepřijdou, tak jim to může připadat jako studený rok,“ dodal.

Kdo letos smí lyžovat



Vstup na lyžařské vleky a lanové dráhy je lyžařům povolen za splnění jedné z těchto podmínek:

- mají potvrzení o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech

- absolvovali očkování proti covidu, od druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

- dětem mladším 18 let, lidem s lékařským potvrzením, že se nemohou nechat očkovat, a právě rozočkovaným stačí PCR test starý nejvýše 72 hodin

- v uzavřené kabině lanovky platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem

- při samotném sportování (sjezd, běžky) mít nasazenou ochranu úst a nosu nemusíte



Zdroj: vládní portál covid.gov.cz