Od následujícího pondělí se spustí rotační výuka na druhých stupních základních škol v polovině republiky. Také se tam vrátí do škol většina předškoláků. Lidé si budou moci zajít i k holiči či si budou moci nechat ostříhat psa. Ale na otevření zbytku obchodů si ještě počkají.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká

Jak to bude se školami

Od pondělí 3. května by měli na rotační prezenční výuku nastoupit žáci druhého stupně základních škol v sedmi krajích republiky. V těch samých krajích by se měli vrátit do mateřských škol, lesních školek a dětských skupin předškoláci všech věkových kategorií.