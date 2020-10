Restaurace v Česku musí být už od minulého týdne zavřené kvůli současné epidemické situaci. Lidé by také měli nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému. Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti. Prymula opakovaně na občany apeloval, aby nařízení dodržovali, jinak se epidemii koronaviru nepodaří zvládnout.

Událost nezůstala bez odezvy. Na svém twitteru ji již okomentovali někteří poslanci. Po odhalení porušení vládních nařízení ze strany ministra zdravotnictví žádá jeho rezignaci nejen opozice, ale například i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Ztratil kvůli nedržování vládních nařízení veškerou důvěryhodnost, nemůže pokračovat jako ministr," řekl České televizi Hamáček.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) apelovcal na občany, aby se kauzou nenechali ovlivnit a i nadále dodržovali nastavená nařízení. "Pana ministra si vážím jako odborníka, ale ze své noční návštěvy by měl jednoznačně vyvodit důsledky. Porušil pravidla, jejichž je hlavní tváří. Tím ztratil veškerou důvěryhodnost," uvedl na twitteru Petříček.

Na dotaz Deníku, jak se zachová premiér Andrej Babiš (ANO) ve vztahu k ministru Prymulovi i šéfovi klubu ANO Faltýnkovi, premiér nejprve odpověděl: “Zasáhnu.” Později na tiskové konferenci uvedl, že žádá Prymulu i Faltýnka o rezignaci na své posty. Pokud tak neučiní, odvolá je. "Je to pro mě šok. Taková situace je neomluvitelná," reagoval premiér.

Roman Prymula má přitom 28. října dostat od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání za zvládnutí první vlny epidemie.

"Milé učitelky a učitelé, milí rodiče, po mé včerejší prosbě, abyste dětem vysvětlili, proč je nutné dodržovat pravidla, Vám i dětem někteří vážně nedali dobrý příklad. Omlouvám se za profesora Romana Prymulu a a prosím, buďme společně lepší a dodržujme pravidla," napsal na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Kritika ze všech stran

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že Magistrát hlavního města Prahy povede správní řízení s právnickými a fyzickými osobami ve věci porušení vládních nařízení týkajících se restaurace Rio's. "I když si zjevně někdo myslí, že někteří lidé jsou si rovnější, pravidla tady stále platí pro všechny stejně," dodal na svém twitteru.

K celé kauze se vyjádřil i bývalý prezident Václav Klaus. "Čtyřtýdenní ministr zdravotnictví Roman Prymula byl od počátku nedůvěryhodnou osobou a nikdy se ministrem stát neměl. Pochybnosti, které mnozí z nás měli od počátku, byly posíleny autoritářským jednáním, které stačil v této funkci za jeden měsíc předvést. Strašil nás, ale z jeho chování je vidět, že svým slovům sám nevěřil. Zdiskreditoval nejen sebe, ale i všechna opatření, která prosadil," napsal na webu svého institutu Klaus.

"Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravda. Pane Prymulo, rezignujte," reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Pane ministře, omluvte se a okamžitě odstupte! Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat," napsal na svém twitteru Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Pamatujete na prasata v Orwellově Farmě zvířat? Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to ne jen manažersky, ale hlavně morálně. Důvěra je základ. Bez ní se vládnout nedá. Rezignujte," napsal na svém twitteru předseda STAN Vít Rakušan.

Podobně se vyjádřil také místopředseda Starostů Petr Gazdík. “Zůstaňte doma! Vláda papalášů, pokrytců a nadlidí. Pane ministře odstupte! Nikdo už vám nemůže věřit ani nos mezi očima!" napsal.

"Tady doslova platí, že kážou vodu a pijí víno. Opravdu si někdo ještě myslí, že tato vláda nás dokáže provést pandemií? Ministr Prymula a místopředseda hnutí ANO Faltýnek se vysmáli všem lidem, kteří se bojí o svoje zdraví, o život svých blízkých a o holou existenci," přidal se předseda ODS Petr Fiala.

Senátor Martin Červíček upozornil vedle chyby ministra zdravotnictví i na Faltýnka a "šedé eminence", které opakovaně zasahují do řízení státu. "O chybě ministra zdravotnictví toho bylo napsáno dost, ale za me je absolutně nepřijatelné, že pan Faltýnek a další "šedé eminence" opakovaně zákulisně ovlivňují řízení státu! Opravdu má být takto - mimo systém - řízen stát?! A kdy jindy více, než v kriz. stavu to tak být nesmí!" uvedl na twitteru.

"Upřímně: netěší mě to a škodolibou radost nemám. Čeká nás pár špatných týdnů a vedení státu zcela bez důvěry a autority může erodovat nutná opatření někam k lehké anarchii. A na represi jsme, díky historické zkušenosti, dost citliví," vyjádřil se expremiér Miroslav Topolánek.

"Pokud jsou informace médií pravdivé, jde o naprostý výsměch a pohrdání občany. A také zdravotníky a dobrovolníky, kteří pracují v nemocnicích. Není možné, aby pan ministr Prymula i místopředseda ANO Faltýnek porušovali opatření platná pro všech deset milionů občanů," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Prymula musí skončit. Vládní nařízení nemůže představovat člověk, který je nedodržuje. Jak zajistit, aby tam nastoupil někdo normální netuším. Babišovi se to sype a člověk ani nemá radost. Krize jako blázen a taková papalášovina. Kdo ví, co tam s Faltýnkem dělali za kšefty. Úlet," vyjádřil se Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

"Chování p.Prymuly,kdy pod rouškou noci navštěvuje restaurace,ačkoliv jejich provoz sám zastavil a neobtěžuje se ani nosit roušku,je naprostá arogance moci a papalášství v nejhorší možnou chvíli.Nelze něco nařizovat občanům a sám se chovat jako nadčlověk.Měl by ihned rezignovat," reagoval na twitter Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Skandál popsal ve dvou bodech i Dominik Feri (TOP 09). "1) Proč dodržovat pravidla, když na ně kašle i ministr zdravotnictví? 2) Je to chřipka, není to nebezpečný, když i ti nahoře normálně žijou. Tohle bude bohužel průser nás všech," napsal na twitter.

"Vláda volá své partnery a spojence z NATO a EU na pomoc v boji s pandemií. Měla by působit věrohodně a vzbuzovat důvěru. Noční mejdan pánů Prymuly a Faltýnka v zakázaném místě působí jako velká provokace. Oba by měli v zájmu státu odstoupit ze všech svých funkcí," napsal senátor a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer.

Vláda volá své partnery a spojence z NATO a EU na pomoc v boji s pandemií. Měla by působit věrohodně a vzbuzovat důvěru.

"Morální naprosto neomluvitelné jednání. Jak mají lidé mít důvěru ve stát, když se jeho představitelé chovají jako papaláši, pro které neplatí jejich vlastní pravidla?" přidal svůj názor další bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš.