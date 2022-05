Neplatí to ale všude. „Cena v Praze, v Plzni nebo v Ostravě se může značně lišit,“ doplnil Miller. Pětikorunu je tak podle něho možné obdržet v některých výkupnách v Praze. Naopak v Brně za stejné množství zákazník dostane třeba 3,50 a v Plzni někde jen 2,50.

Nevědí, co bude dál. Lidé panikaří, uhelné sklady zažívají nával

Miloš Lešikar z Asociace českého papírenské průmyslu potvrdil, že sběrový papír měl ještě před dvěma roky takřka nulovou hodnotu. Na trhu totiž bylo spousta dřeva po kůrovcové kalamitě. „Kvůli covidu se snížila spotřeba papíru a jeho sběr a najednou ho začal být již předloni na trhu v podstatě nedostatek a ceny sběráku šly nahoru,“ popsal Lešikar.

Peníze na ruku

Výkupní ceny starého papíru se dnes drží z pohledu historických výkyvů na nadstandardní úrovni a spíše se stabilizovaly. Podle papírenského odborníka je však otázkou, jestli nenastane pokles. Hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka nicméně předpokládá, že zájem o jeho výkup ještě poroste.

Svoje úvahy dal do kontrastu s dobou před pandemií, kdy si některé sběrny dokonce účtovaly poplatek za likvidaci papírového odpadu. „Rozdíl v zájmu je obrovský, což odráží právě velmi vysoké výkupní ceny,“ doplnil.

Jak ušetřit za plyn? Experti zmiňují zateplení budov či obnovitelné zdroje

Miller k tomu přidal ještě jeden důvod: „Určitě se vyplatí starý papír do sběrny nosit. Výhoda je, že za papír se platí hotově.“ To totiž neplatí v případě kovů, za které se od roku 2015 nesmí platit takzvaně na ruku. Opatření má zabránit jejich krádežím.

Recyklovat nestačí

Sběrový papír ale nemůže v papírenské výrobě nahradit žádné dřevo ze stromů. „To je nesmyslný dlouhodobě tradovaný blud. Zpracovává-li celulózka dřevo, potřebuje ho technologicky k zajištění své výroby přesně dané množství za rok, a to i v době, kdy ho není nadbytek,“ vysvětlil Lešikar.

Podniky, které zpracovávají sběrový papír, jsou na tom podobně. Pro svou výrobu ho potřebují dané množství a nemohou ho spotřebovat víc, i kdyby ho nebylo kam v České republice dávat. „Musela by se jedině postavit zcela nová výrobní kapacita na recyklovaný papír, což by někdo musel investičně pokrýt,“ doplnil Lešikar a odhadl, že taková nová výrobna by přišla na zhruba čtyři miliardy korun a více.

To znamená, že když je starého papíru na českém trhu nedostatek, musí se dovážet. Naopak přebytky jdou na export.

Čtenáři Deníku chtějí zálohované petky i v ČR. Slovensko může být vzorem

Poptávka po papíru v Česku nyní každopádně roste. Lešikar spočítal, že mezi roky 2020 a 2021 to bylo dokonce o patnáct procent. Spolu s poptávkou roste i jeho cena. Podle Peterky v porovnání s dobou před pandemií nabobtnala o padesát procent. Nejvíce podražil kancelářský papír, jehož cena v některých případech narostla až o 80 procent. „Zdražuje dřevo, energie a další vstupní materiály potřebné pro výrobu. Silná světová poptávka navíc tlačí na spotřebu obalových materiálů, což vede k nedostatkům a růstu ceny. Významně se prodloužila i doba dodání papírových výrobků,“ upřesnil Peterka.

Efekt odložené spotřeby

Předpokládá přitom, že poptávka ještě poroste, stejně tak ceny. „Po zrušení protipandemických pravidel ve většině zemí světa došlo k efektu takzvané odložené spotřeby, která byla v době pandemie omezena jak zákonem, tak opatrností domácností. Přišel proto obrovský zájem o obalový materiál, jehož spotřeba rostla spolu s oživením řady trhů,“ míní ekonom.

Této příležitosti se však už nedožila řada sběren. Zatímco před několik lety Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin sdružoval na osm desítek firem, které měly až 600 provozoven, dnes se jejich počet snížil na 45 firem se zhruba třemi stovkami provozoven. „Nebyla žádná poptávka od výrobců,“ dodal Miller.