Od pondělí 3. května se v Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském kraji a v Praze otevře druhý stupeň základních škol. Ve zbytku republiky budou mít ale žáci druhého stupně nadále distanční výuku. Rozhodla o tom vláda.

Chodba základní školy. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Žáci by se do škol měli vrátit podle rotačního principu, kdy se třídy po týdnu střídají při distanční výuce. Podle dřívějších vyjádření vlády by měli mít ve školách roušky a zároveň budou pravidelně testování neinvazivními antigenními testy.