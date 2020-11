Podle něj drtivá většina klientů banky, kteří využili odklad splátek, tvrdí, že jsou schopní od listopadu začít opět splácet. V České spořitelně odhadují, že o pomoc požádá asi deset až patnáct procent z nich. „V případě hypoték je to ještě méně, podle naší analýzy dvě až tři procenta,“ upřesnil Hrubý.

Česká asociace bank vidí jako aktuální nejefektivnější řešení pro dlužníky adresnou individuální pomoc. Lidé mají ztíženou situaci řešit s bankou co možná nejdříve. „V případě, kdy klient ví, že mu hrozí problémy se splácením úvěrů, je nejdůležitější co nejdříve banku informovat ideálně ještě předtím, než dojde k nezaplacení pravidelné splátky a domluvit se společně s bankou na dalších krocích. To se týká i aktuálních případů, kdy se daný klient nachází v režimu takzvaného platebního moratoria,“ sdělila Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank.

Prodloužení odmítli

Návrh na prodloužení moratoria na odložení splátek hypoték a jiných úvěrů až do konce dubna 2021 od Pirátů odmítli vládní poslanci i většina opozice. „Nyní jsme na tom ohledně koronavirové krize hůře než na jaře. Chtěli jsme tak zabránit masivnímu nárůstu nesplácených úvěrů, které by mohly mít negativní dopady na dlužníky i českou ekonomiku,“ vysvětlil předložený návrh pirátský poslanec Tomáš Martínek.

Ministerstvo financí zdůraznilo, že situaci monitoruje ve spojení s bankami i neziskovým sektorem. „Pokud by se situace na trhu změnila, jsme připraveni reagovat konkrétními legislativními či nelegislativními kroky,“ ubezpečili zástupci resortu.

Ekonomika na dluh

Odborníci se před pár dny pozastavili nad tím, že v září zájem Čechů o hypotéky lámal rekordy. Podle ekonoma Lukáše Kovandy si lidé napůjčovali 22,5 miliardy korun, což je více, než je v září běžné. „Může za to citelné zlevňování hypoték a vládní podpora ekonomiky na dluh. Koronavirová krize jako by se hypoték vůbec netýkala. Je tak stále pravděpodobnější, že letošek bude z hlediska celkového objemu poskytnutých hypoték historicky zcela rekordní,“ poznamenal Kovanda.

Podle něj bankám umožňuje hypotéky zlevňovat i to, že díky vládní podpoře ekonomiky zatím nadále klesá podíl takzvaných nevýkonných hypoték domácnostem. To jsou například nesplácené hypotéky. V srpnu 2020 jich bylo pouze 0,84 procenta, což je historické minimum. „Češi splácejí své hypotéky nejlépe v moderních dějinách země. Plošný odklad podíl nesplácených hypoték opticky snížil. Teprve až moratorium skončí, budeme vědět, kdo si může dále dovolit splácet, a kdo ne,“ konstatoval ekonom.

Podle Davida Borgese z Člověka v tísni se s druhou vlnou epidemie zvýší počet lidí, kteří budou mít finanční problémy a skončí v dluzích. „Do problémů se nedostanou jenom lidé, kteří požádali o odklad splátek, ale i ti, kteří nebudou mít na placení nájemného, služeb a podobně,“ naznačil.

Pokud se kvůli druhé vlně pandemie lidé dostanou do finanční tísně a jsou v hmotné nouzi, mohou také požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci „MOP COVID-19“ , a to přes úřad práce. Do nákladů jde totiž nově zahrnout i splátku hypotéky.