Senátní ústavní komise došla na základě informací lékařů k závěru, že zdravotní stav prezidenta republiky je vážný, a proto by se měl aktivovat článek 66 Ústavy ČR. Jak konstatoval její předseda Zdeněk Hraba (STAN), horní komora by se mohla sejít už 5. listopadu.

Na odpolední schůzce šéfa Senátu Miloše Vystrčila s lídry stran zastoupených v nové sněmovně došlo ke hodě, že obě komory by o tomto bodu měly jednat v minimálním časové rozpětí. A předtím si znovu vyžádají zprávu Ústřední vojenské nemocnice, která se o Miloše Zemana stará.

Výrazný posun nastal směrem ke Kanceláři prezidenta republiky. „Vyzval jsem ho k rezignaci,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Totéž učinil lídr koalice SPOLU Petr Fiala. „S ohledem na nové informace, zveřejněné na tiskové konferenci Senátu České republiky, zahájí Policie ČR prošetřování možného protiprávního jednání, ve kterém lze spatřovat znaky trestných činů proti republice,“ informovala policejní mluvčí. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) požádal Zemanova poradce Martina Nejedlého, aby do týdne vrátil diplomatický pas.

Normální je odejít

Zatímco Nejedlý se nechal slyšet, že s tím nemá problém, Mynář se funkce vzdát nehodlá. Prý je odpovědný pouze prezidentovi, který jediný ho může odvolat. „Když ho ke složení funkce vyzval stávající i designovaný premiér, bylo by normální odejít,“ míní místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

V souvislosti s hospitalizací Miloše Zemana a jeho neschopností vykonávat úřad se nejčastěji mluví o přijetí demise vlády Andreje Babiše a jmenování nového premiéra. Prezident má ale řadu dalších pravomocí. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje soudce a generály, uděluje milosti, v březnu příštího roku pak musí vybrat nového guvernéra České národní banky.

Medaile s otazníkem

A 28. října by měl předat vyznamenání a řády. Nejen za letošní, ale i za minulý covidový rok, kdy se ceremoniál na Pražském hradě nekonal. Letos se slavnost připravovala a Miloš Zeman měl medaile předávat z vozíku. K tomu pravděpodobně nedojde.

„O oslavách nemám žádné informace. Já určitě žádná vyznamenání předávat nebudu,“ sdělil Deníku Andrej Babiš. Je tedy otázka, kdo by tak měl učinit. „Pokud do té doby prezidentské kompetence nepřejdou na premiéra, bylo by asi nejlepší tento akt letos nekonat,“ řekl našemu listu Benda. „Bylo by zcela nevhodné, aby řády předával Vratislav Mynář. On není viceprezident,“ dodal.

Je vskutku nepředstavitelné, že lidé jako historik Petr Čornej, virolog Tomáš Cihlář, ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík či novinář Petr Nováček by byli ochotni převzít ocenění z Mynářových rukou.

KDO BYL VYZNAMENÁN MINULÝ ROK (KVŮLI COVIDU OCENĚNÍ NEBYLA PŘEDÁNA OSOBNĚ)

Prezident Zeman vyznamenal 38 osobností, z nich sedm in memoriam:



Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy: generálmajor František Chábera, in memoriam, vojenský pilot a válečný stíhač RAF · plukovník Josef Koukal, in memoriam, stíhací pilot, hrdina bitvy o Británii · generálmajor Miloslav Masopust, účastník bojů 1. čs. armádního sboru v SSSR na východní frontě a při osvobozování vlasti · divizní generál Heliodor Píka, in memoriam, legionář v Rusku, atašé a velitel mise Československé armády v Moskvě



Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy: Karel Gott, in memoriam, zpěvák, malíř a herec · Roman Prymula, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví



Řád Tomáše G. Masaryka I. třídy: Pavel Rychetský, politik, právník a předseda Ústavního soudu České republiky



Medaile Za hrdinství: Jana Březinová, zdravotní sestra v důchodu, vypomáhala v nemocnici během koronavirové pandemie · nadstrážmistr Petr Lang, in memoriam, příslušník vězeňské služby, zastřelen při střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava, kdy kryl vlastním tělem svoji dceru · praporčík Vladimír Šupa, voják



Medaile Za zásluhy I. stupně: Jiří Běhounek, lékař, hejtman, předseda Asociace krajů ČR · Karel Brückner, fotbalový trenér a fotbalista · Tomáš Cihlář, biochemik a virolog · Josef Černý, zpěvák · Petr Čornej, historik a pedagog · Vladimír Dohnal, podnikatel, zakladatel společnosti Top Hotels Group · Josef Dvořák, herec · Eva Erbenová, izraelská spisovatelka · Jaroslav Falta, motokrosový závodník · Václav Fanta, nevidomý umělecký fotograf · Karel Fiala, in memoriam, filmový herec a muzikálový pěvec · František Hezoučký, inženýr staveb českých jaderných elektráren a bývalý ředitel jaderné elektrárny Temelín · Jiří Jelínek, právník a pedagog · Jaroslav Matýs, psychiatr, soudní znalec a lektor v psychoterapii · Daniel Miklós, hasič a náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR · Václav Nedomanský, hokejista · Petr Nováček, historik, novinář a politický komentátor · Jiří Ošecký, in memoriam, starosta Vintířova · Jan Rýdl, podnikatel · plukovník generálního štábu Eduard Stehlík, vojenský historik, spisovatel a ředitel Památníku Lidice · Josef Šmukař, zpěvák lidových písní · plukovník Petr Šnajdárek, armádní specialista a odborník na elektronický boj, systémový architektem tzv. chytré karantény · Pavel Trávníček, herec · Tan Trinh, předseda Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy · Radim Uzel, sexuolog · Alena Štěpánková Veselá, varhanice a pedagožka · brigádní generál Martin Vondrášek, policista a první náměstek policejního prezidenta · Peter Weiss, politik a diplomat