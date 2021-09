Tálibán převzal kontrolu nad letištěm v Kábulu Afghánské islamistické hnutí Tálibán plně kontroluje ztichlé mezinárodní letiště v Kábulu. Stalo se tak poté, co z něj v pondělí odletěli poslední američtí vojáci, informuje dnes agentura AP a poznamenává, že po dvaceti letech tím skončilo nejdelší válečné angažmá Spojených států. Vozidla s bojovníky Tálibánu projížděla po ranveji v severní, vojenské části letiště Hamída Karzaie a později se zde pěšky triumfálně prošli také někteří vůdci hnutí. Po zuby ozbrojení tálibové ještě před úsvitem zkontrolovali hangáry, kde Američané zanechali sedm nyní nepoužitelných vrtulníků CH-47. V různých částech letiště vlají bílé praporyTálibánu. "Svět by si měl vzít poučení, toto je radostná chvíle vítězství," uvedl mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid. Další bojovníci Tálibánu střeží civilní část letiště, kde v terminálu leží několik desítek kufrů a dalších zavazadel. Jejich majitelé je zde patrně zanechali při zmatcích v posledních hodinách překotné evakuace. Od chvíle, kdy se Tálibán v polovině srpna po nečekaně rychlé ofenzívě zmocnil prakticky celého Afghánistánu, Američané a jejich spojenci přepravili ze země přes 123 tisíc cizích státních příslušníků i spolupracujících Afghánců. Washington už dříve oznámil, že z Afghánistánu odejdou poslední vojáci k 31. srpnu. "Po dvaceti letech jsme porazili Američany," citovala AP jednoho ze strážců Tálibánu s puškou kalašnikov. "Odešli a naše země je teď svobodná." Zvláštní americký vyslanec pro Afghánistán Zalmay Khalilzad na twitteru uvedl: "Po stažení naší armády a armády mnoha partnerů, kteří při nás stáli, čelí Afghánci okamžiku rozhodnutí a příležitosti. Budoucnost jejich země je v jejich rukou. Svou cestu si vyberou zcela suverénně. Toto je také šance ukončit válku."

Česká armáda v Afghánistánu působila od roku 2002 do letošního června. V zemi pracovalo téměř 11 500 českých vojáků, 14 z nich zahynulo.

"Zapsali jsme se do dějin," uvedl po odchodu Američanů z Afghánistánu na twitteru vysoce postavený člen Tálibánu Anas Hakkání. "Poslední americký voják opustil kábulské letiště a naše země získala úplnou nezávislost," řekl mluvčí hnutí Tálibán Karí Júsuf Ahmádí.

McKenzie doplnil, že od chvíle, kdy hnutí Tálibán po nečekaně rychlé ofenzívě ovládlo zemi, Američané spolu se spojenci evakuovali přes 123 tisíc civilistů. Generál přiznal, že americká armáda nezvládla evakuovat všechny osoby, které chtěla. Evakuace civilistů podle něj skončily "zhruba 12 hodin" před úplným odchodem amerických vojáků. Poslední dva muži, kteří nastoupili do letadla, byl americký chargé d'affaires Ross Wilson a a generál Chris Donahue.

USA už dříve oznámily, že z Afghánistánu, kde jejich vojáci spolu se spojenci působili po dvě desetiletí, odejdou do 31. srpna. Mluvčí hnutí Tálibán po odletu amerických vojáků proklamoval "úplnou nezávislost" Afghánistánu.

Z Afghánistánu v noci odletěli poslední američtí vojáci. Agentuře Reuters to potvrdil generál Frank McKenzie, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe (CENTCOM). Na palubě posledního amerického letadla, které odstartovalo z kábulského mezinárodního letiště, byl podle něj také americký chargé d'affaires Ross Wilson.

