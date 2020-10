Návrat na oblohu. Boeingy 737 MAX jsou bezpečné, v Evropě vzlétnou do konce roku

Letadlo Boeing 737 MAX prošlo takovými úpravami, že je dostatečně bezpečné a může se vrátit na evropskou oblohu. Uvedla to evropská agentura pro bezpečnost v letectví EASA, kterou citovala agentura Bloomberg. K velkému návratu by mělo dojít ještě před koncem roku, více než rok a půl poté, co byl stroj po dvou nehodách v březnu 2019 nuceně uzemněn.

Odstavená letadla Boeing 737 MAX | Foto: youtu.be/46InmJexzYg

Po zkušebních letech provedených v září provádí agentura EASA závěrečné kontroly dokumentů, následovat bude rozhodnutí o letové způsobilosti. S jeho vydáním se počítá v listopadu. „Naše analýza ukazuje, že je stroj bezpečný. Dosažená úroveň bezpečnosti je pro nás dostatečně vysoká,“ řekl Patrick Ky, výkonný ředitel EASA. Změna postupů i úprava softwaru. Úřad určil podmínky pro návrat boeingů 737 MAX Přečíst článek › Dvě nehody, které si vyžádaly 346 životů a následné uzemnění letadel MAX, uvrhly Boeing do krize, která jej stojí miliardy dolarů. Ke zrušení zákazu zřejmě směřuje i americký Federální úřad pro letectví (FAA), jehož šéf Steve Dickson absolvoval nedávno jako pilot let s Boeingem 737 MAX a pochvaloval si jeho vlastnosti. Zaměřil se především na řídící systém MCAS, který navzdory snaze pilotů Ethiopian Airlines a Lion Air dvakrát poslal stroje k zemi. Letectví v krizi Rozhodnutí regulačních orgánů má nicméně pro Boeing a celé letectví hořkou příchuť. Přichází v době největší krize letectví vůbec, za kterou stojí celosvětová nákaza covid-19.



Návrat do služby. Boeingy 737 MAX by mohly znovu vzlétnout ještě letos Přečíst článek › Velkým otazníkem, pokud jde o MAXy, zůstává podle Bloombergu pro Boeing jihovýchodní Asie, která je třetím největším trhem pro tyto stroje. Čína, kde se letecká doprava rychle vzpamatovává, se sice podílela na některých hodnoceních MAXů, neprováděla ale letové testy, které společně organizovaly regulační orgány USA, Evropy, Kanady a Brazílie. „Upřímně nevím, jak na tom jsou,“ doplnil Ky.

Autor: Jan Šindelář