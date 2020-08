Jedna je šestašedesátiletou kancléřkou největší země EU, která navíc nyní Unii předsedá, druhá je sedmnáctiletou švédskou středoškolačkou a celosvětově nejviditelnější ekologickou aktivistkou.

Přesto si Angela Merkelová našla tento týden ve svém programu čas na to, aby se s Gretou Thunbergovou setkala. A navíc se zdálo, že si na čtvrtečním setkání v budově německého kancléřství docela rozuměly.

„Chceme kancléřce říct, že se klimatické krizi musí postavit především teď, neboť Německo předsedá Evropské unii,“ uvedla Thunbergová na otázku, proč požádala kancléřku o setkání. „Chceme, aby lidé vystoupili ze své komfortní zóny a aby byli stateční,“ řekla po jednání mladá Švédka.

„Chceme, aby vůdci převzali odpovědnost a klimatickou krizi řešili jako každou jinou krizi,“ uvedla Thunbergová. Ta právě před dvěma roky zahájila svůj protest proti změně klimatu, k němuž se postupně přidaly statisíce jejích vrstevníků. Evropa by podle Thunbergové měla investovat do technologií, které nahradí fosilní paliva.

Německo emise snižuje

„Budu se snažit být statečnější,“ slíbila mladé Švédce Merkelová. Německo samo je ve snižování emisí úspěšné.

Emise skleníkových plynů měly být letos v Německu o 40 procent nižší než v roce 1990, ale i kvůli koronavirem snížené ekonomické aktivitě to bude ještě lepší. Berlín chce zavést i daň na vypouštění skleníkových plynů. Ekologie je také klíčovým tématem probíhajícího půlročního předsednictví Německa v Evropské unii.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás

Zdroj: DeníkKaždá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které mohou naši zemi změnit v lepší místo k životu, pomoci naší krajině. A pomoci omezit změny klimatu. Deník vám bude pod logem „Zelená pro Evropu“ přinášet ve spolupráci s EURACTIV.cz zprávy o tom, co to bude znamenat pro EU i pro každého z vás, příběhy z vašeho okolí, bude zkoumat, koho a jak se může tato změna dotknout. A jak ji dobře využít. Třeba i ve vaší obci.