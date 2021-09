Poté, co hnutí Tálibán ovládlo většinu Afghánistánu, stáhla ČR ze země pomocí tří letů v předminulém týdnu 195 lidí. Kulhánek v pátek uvedl, že Česko evakuovalo již všechny tamní tlumočníky a spolupracovníky, které vybraly armáda a diplomacie.

Velvyslanectví České republiky v Kábulu bude dočasně uzavřeno, část agendy ambasády převezme zastupitelský úřad v Islámábádu. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zahraničí, ministr Jakub Kulhánek (ČSSD) v pondělí informoval vládu. Diplomaté byli z Afghánistánu evakuováni kvůli kritické bezpečnostní situaci v zemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.