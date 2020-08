Čeští záchranáři v Bejrútu se dnes díky zlepšení bezpečnostní situace mohli znovu pustit do práce. Jejich hlavním úkolem je zjistit rozsah poškození domů místních obyvatel. Informoval o tom Hasičský záchranný sbor ČR na svém twitterovém účtu.

Čeští hasiči v Bejrútu | Foto: ČTK / ČTK

Čeští záchranáři v Bejrútu se dnes díky zlepšení bezpečnostní situace mohli znovu pustit do práce. Jejich hlavním úkolem bylo zjistit rozsah poškození domů místních obyvatel. Informoval o tom Hasičský záchranný sbor ČR na svém twitterovém účtu. Později hasiči nicméně oznámili, že opět dostali nařízeno stáhnout se z bezpečnostních důvodů do 16:00 zpět do hotelu. V centru Bejrútu jsou totiž opět hlášeny nepokoje.