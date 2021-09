Maenza zatím nepatří k městům duchů, dosud v ní žijí zhruba tři tisíce lidí. Podle Sperdutiho jde nabídkou domů zejména o to, aby nemovitosti nekoupily realitní kanceláře a spekulanti. „Maenza není umírajícím městem. Lidé stále obývají starou čtvrť. Město ale potřebuje závan čerstvého vzduchu," zmínil Sperduti.

První vlna žádostí o koupi domů již byla uzavřená, ale starosta Maenzy slibuje, že brzy nabídnou k prodeji za symbolické euro další stavby. Zájemci o domek v obci v italském regionu Lazio samozřejmě musí splnit několik podmínek. „Zakoupený dům musí zrekonstruovat do tří let a složit depozit pět tisíc eur (necelých 128 tisíc korun, pozn.red.), který jim bude vrácen po dokončení rekonstrukčních prací. Stejně tak je nutné, aby předložili podrobný plán, jak naloží s nemovitostí, zda ji využijí jako obydlí, ubytovací zařízení, obchod či restauraci,“ upozorňuje CNN.

Do Říma je to autem hodina. Srdcem všeho je zámek, v jehož zdech se prý odehrál zázrak. Starobylé uličky lákají k procházce. Místo obklopují vysoké kopce. Italské městečko Maenza, které oplývá přesně těmito výhodami, se nyní snaží přilákat nové obyvatele. Jeho vedení se inspirovalo jinými italskými městy a obcemi, kde již radnice podobnou strategii vyzkoušely. Rozhodlo se tedy nabízet k prodeji staré domy za pouhé jedno euro.

| Foto: Wikimedia Commons, pietro scerrato, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Srdcem obce Maenza je starobylý zámek, v jehož zdech se údajně odehrál zázrak. | Foto: Wikimedia Commons, pietro scerrato, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

