"Abychom mohli podporovat afghánské obyvatelstvo, budeme muset spolupracovat s Tálibánem, což neznamená uznání (jeho vlády). Je to pracovní dohoda," prohlásil Borrell po neformálním ministerském jednání ve Slovinsku.

Země EU se podle něj shodly na tom, že spolupráci s Tálibánem se nelze vyhnout, její intenzita ovšem bude záviset na tom, jak radikální hnutí přistoupí ke svému vládnutí. Evropský blok mimo jiné chce, aby Tálibán respektoval vládu práva, umožnil vznik přechodné vlády otevřené i dalším subjektům. Země by se pod jeho vedením rovněž neměla stát útočištěm pro teroristy.

EU také požaduje, aby do země mohla proudit humanitární pomoc, která by zlepšila situaci nejchudších skupin obyvatel a pomohla předejít masové migrační vlně. Pokud to bezpečnostní okolnosti dovolí, chce unie situaci přímo na místě monitorovat prostřednictvím stálé mise v Kábulu, dodal Borrell.

Stoltenberg: NATO chce dostat další lidi z Afghánistánu,Tálibán má dodržet sliby



Severoatlantická aliance chce být v kontaktu s Tálibánem a evakuovat z Afghánistánu další lidi. Uznat vládu radikálního hnutí bude však možné až podle jeho činů a nikoli na základě jeho slibů. Agentuře Reuters to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle kterého v asijské zemi stále zůstávají tisíce Afghánců potenciálně ohrožených kvůli své předchozí spolupráci se spojeneckými silami.



"Operační kontakt s Tálibánem je nutný, abychom mohli dostat lidi ven," řekl Stoltenberg. Spojenecké země během posledních srpnových týdnů evakuovaly své diplomaty, místní spolupracovníky a další lidi poté, co se Tálibán po překvapivé a rychlé ofenzivě zmocnil prakticky celé země ještě předtím, než ji opustili poslední alianční vojáci.