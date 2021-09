Nejméně 13 lidí zemřelo ve státech Louisiana, Alabama a Mississippi. V Louisianě bylo včera – téměř po týdnu – stále okolo 900.000 lidí bez proudu, včetně převážné části New Orleans a desítky tisíc lidí nadále nemá přístup k pitné vodě. Ani počasí nepomáhá, po hurikánu region na pobřeží Mexického zálivu zasáhla vlna veder.

S tím, jak voda z nevídaných dešťů proudí do potoků, říček a řek, stále platí varování před záplavami pro zhruba 20 milionů lidí. Vysoká voda neustoupila ani včera a podle předpovědi na některých tocích vydrží povodňový stav až do dneška či zítřka. V souvislosti s tím se podle amerických záchranných složek dá bohužel očekávat i nárůst dalších obětí.

Ve státech New York a New Jersey zemřelo 39 lidí, čtyři úmrtí jsou bouři připisovaná v Pensylvánii a po jedné oběti hlásí Maryland, Connecticut a Virginia.

„Buďme k sobě upřímní, žijeme již v novém světě,“ uvedl starosta New Yorku Bill de Blasio, podle kterého se intenzita a frekvence bouří stupňuje a Spojené státy tak budou muset začít věci dělat „jinak“ a „rychle“. Podle guvernérky státu Kathy Hochulové zastihla bouře záchranné složky nepřipravené a přislíbila zásadní změny v systému. Dopady na kulturní a ekonomickou metropoli USA budou po rekordních srážky, které zaplavily i metro, enormní.

Oblast státu New York a okolí v noci ze středy na čtvrtek zasáhly bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr. Pro zhruba 20 milionů lidí stále platí varování před záplavami, píše CNN. Hurikán minulý týden udeřil na americkou pevninu ve státě Louisiana, na jihu USA si živel vyžádal 13 obětí. Americký prezident Joe Biden včera navštívil nejvíce postižené město v deltě Mississippi New Orleans.

Během půl hodiny až k hrudníku vystoupala voda v bytě Sophie Liu. Přitom žije v prvním patře činžáku v newyorkském Queensu. Svého malého synka zvedla z postýlky, oblékla ho do plovací vesty a dětského kruhu a pokoušela se s ním uprchnout. Tlak vody jí ale znemožnil otevřít dveře. Až s pomocí dvou sousedů se jí podařily uvolnit. „Strašně jsem se bála. Ale musela jsem být silná. Kvůli synovi,“ vyprávěla agentuře AP Sophie Liu zrovna ve chvíli, kdy koroneři vynášeli tři oběti povodně z vedlejšího domu.

Záplavy ve městě Manville v americkém státě New Jersey, 2. září 2021 | Foto: ČTK

