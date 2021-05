Prvotní zprávy sice hovořily o kolapsu části tribuny, úřady však později oznámily, že na místě kolem 01:00 místního času došlo k tlačenici. A to poté, co několik lidí uklouzlo na schodech. Následná řetězová reakce si vyžádala 44 mrtvých a nejméně 103 zraněných, přičemž 38 z nich je v současnosti v kritickém stavu.

"MDA bojuje o životy desítek zraněných. Nevzdáme se, dokud nebude evakuována poslední oběť," tweetovala izraelská záchranná služba Magen David Adom (MDA).

Účastníci pouti, kteří tlačenici přežili, se podle zpravodajského serveru BBC v popisu děsivých minut shodují: Místo bylo přeplněné a zkrátka se nebylo kam hnout. A poté lidé začali padat na zem… "Stalo se to během zlomku vteřiny. Lidé spadli a šlapali po sobě. Byla to katastrofa," nechal se slyšet jeden ze svědků.

"Ten prostor je malý a cesta velmi, velmi úzká - a najednou tam bylo přes tisíc lidí, kteří ji chtěli zdolat. Někteří z nich popadali," informoval reportér ortodoxního židovského webu Behadrei Haredim. "Právě jsme dokončili zásah u jedné z nejhorších tragédií v historii Izraele. Lidé přišli oslovovat… a bohužel byli doslova ušlapáni k smrti," uvedl pro BBC záchranář Dov Maisel.

Nekonečný boj o život

Okolnosti neštěstí popsal pro izraelský zpravodajský portál Ynet rovněž muž, který si nechal říkat David. "Někteří lidé byli v tlačenici vymrštěni do vzduchu, jiní ušlapáni na zemi. Bylo tam dítě, které mi neustále svíralo nohu, zkrátka bojovalo o svůj život. V té šílené, hrozné tlačenici jsme na záchranu čekali snad patnáct dvacet minut. Bylo to příšerné," přiblížil.

Podle jednoho ze zraněných, který je v současnosti v nemocnici, umocnilo tragédii i to, že "nikdo nevěděl, co má vlastně dělat". "Kolem mě byla spousta lidí. Ležel jsem na někom jiném, který už ale nedýchal, a viděl, že pod námi jsou děti. Lidé křičeli, všude panoval chaos. Dokázal jsem myslet jen na to, že nechci, aby z mého dítěte byl sirotek," řekl muž veřejnoprávní televizi Kan.

Tlačenice nastala při oslavách náboženského svátku lag ba-omer, kterého se každoročně účastní desetitisíce ortodoxních Židů. Ohněmi, modlitbami i tancem přitom uctívají Šimona bar Jochaje, slavného mudrce, který žil ve 2. století. Ten nakázal, aby bylo výročí jeho smrti oslavou života.

Podle listu Times of Israel se pouti letos jen ve čtvrtek účastnilo sto tisíc lidí - více než v loňském roce, kdy zemi sužovala tvrdá protikoronavirová omezení. "Nikoho nenapadlo, že by se to mohlo stát. Radost se změnila ve smutek, z velkého světla jsme se propadli do hluboké temnoty," uzavřel pro izraelskou televizi Channel 12 jeden z poutníků.