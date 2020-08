V Grodně na západě Běloruska poblíž polských hranic Lukašenko podle státní televize navštívil tankový prapor a raketovou divizi. Oblečený do uniformy odsoudil současné protesty a varoval před nebezpečím, které podle něj regionu hrozí ze strany Polska a Severoatlantické aliance. Vlají tu už polské vlajky, řekl. "Nařídím ministrovi obrany… aby bránil především západní perlu Běloruska, jejímž střediskem je Grodno. A aby přijal nejpřísnější opatření na ochranu uzemní celistvosti naší země," uvedl.

Lukašenko v Grodnu podle serveru Tut.by jmenoval dosavadního ministra zdravotnictví novým oblastním gubernátorem. Při návštěvě velitelství mechanizované brigády prohlásil, že musel přijmout nejvážnější rozhodnutí uvést hlavní jednotky ozbrojených sil do plné bojové pohotovosti, v souvislosti s údajným soustřeďováním vojsk NATO u běloruských hranic.

V regionu kolem Grodna se ve dnech 28. až 31. srpna chystají rozsáhlá vojenská cvičení běloruské armády. Že je vlast v ohrožení, řekl Lukašenko už v pátek. Kritici mu podle agentury DPA vyčítají, že bezdůvodně vyvolává paniku a rozehrává vojenskou kartu proto, aby odvedl pozornost od vnitropolitické krize v zemi.

V Bělorusku jsou znovu rušeny nebo blokovány desítky webových stránek nezávislých a k vládě kritických médií. Běloruské novinářské sdružení vyzvalo vedení země, aby tlak na média ukončilo a umožnilo svobodně informovat o současném dění.

"Jestli někdo nechce pracovat, nepřemlouvejte je, není to třeba. My je stejně nepřimějeme (změnit názor) a nepřemluvíme. Země to přežije. Ale pokud podnik nepracuje, dejte od pondělka zámek na vrata. Lidé vychladnou a vybereme, koho do toho podniku pozvat," prohlásil Lukašenko na adresu stávkujících na mítinku v Grodnu podle agentury TASS. Podle něj soukromé podniky ponoukají zaměstnance státních firem, aby stávkovali, a tak mohly ovládnout trh.

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská řekla agentuře Reuters, že Bělorusové nedovolí prezidentovi, aby s nimi zacházel stejně jako dříve, a že Lukašenko bude muset dříve či později odejít. Také uvedla, že přijímá mnoho telefonických hovorů od mezinárodních vůdců, včetně Británie a Německa, ale že je žádá pouze o podporu běloruské veřejnosti a o respektování suverenity země.

Situace v Bělorusku se zdá být ve slepé uličce, napsal ruský list Kommersant s tím, že Lukašenkovi odpůrci pokračují v pouličních protestech a stávkách, ale jejich účinnost budí čím dál větší pochyby. Východiskem by mohla být jednání, avšak Lukašenko debatovat s odpůrci nehodlá, ani nejeví ochotu vyslyšet mezinárodní hráče, dodal deník.