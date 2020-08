K uspořádání nového hlasování v Bělorusku vyzvali v sobotu premiéři Estonska, Lotyšska a Litvy. Už dříve podobnou výzvu běloruskému vedení adresovaly také Polsko a Ukrajina. K opakování voleb za dohledu zahraničních pozorovatelů v pátek vyzval i český premiér Andrej Babiš.

Na provládní akci se sešly v Minsku podle agentury Reuters tisíce lidí, ministerstvo vnitra však hovoří až o 65 tisících účastníků. Podle opozičních médií je do Minsku svážely autobusy, někteří byli také údajně k účasti donuceni pod výhrůžkou vyhazovu z práce.

Prezident v projevu před davem svých stoupenců varoval, že Severoatlantická aliance na západní hranici Běloruska shromažďuje síly; prezidentův výrok ale popřelo NATO i Litva. Lukašenko se dnes rovněž již podruhé radil o situaci se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, který mu přislíbil pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci. Bělorusko plánuje od pondělí zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti kolem města Grodno poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení západní hranice země.

Lukašenko: NATO ohrožuje nezávislost

"Milí přátelé, nesvolal jsem vás sem, abyste bránili mě, ale proto, že poprvé za čtvrt století můžete bránit nezávislost své země," prohlásil na shromáždění Lukašenko. Dodal, že není příznivcem pouličních shromáždění, není ale jeho vina, že nyní bylo třeba povolat lid do Minsku na pomoc.

Pokud by Bělorusko zahraniční výzvy k opakování voleb vyslyšelo, zemi by to podle Lukašenka destabilizovalo. "Stojím tu jako před Bohem: volby se uskutečnily - nemůže být více než 80 procent podvrhů," prohlásil. Podle oficiálních výsledků Lukašenko dostal 80,1 procenta hlasů.

Severoatlantická aliance podle prezidenta na západní hranici shromažďuje síly. "Tanky a letadla jsou 15 minut letu od našich hranic," uvedl.

Kromě Lukašenkových stoupenců dnes vyšli do ulic i protivládní demonstranti, kteří naopak požadují prezidentovu demisi a propuštění zadržených demonstrantů. Agentury Reuters a DPA odhadly, že na akci se sešlo až na 200 tisíc účastníků, podle AFP to bylo asi 100 tisíc lidí s bílo-červenými historickými vlajkami. Další protestní akce se konaly v Grodnu, kde se sešly tisíce lidí, Brestu, Mogilevu, Bobrujsku, Vitebsku a řadě dalších měst.

V Gomelu se dnes stovky lidí přišly rozloučit s Aljaksandrem Vichorem, který byl zatčen v neděli v souvislosti s protesty proti falšování volebních výsledků a nedlouho poté zemřel v nemocnici.

Babiš: Musíme Bělorusy povzbudit

Premiér Andrej Babiš dnes na twitteru uvedl, že Evropská unie musí povzbudit Bělorusy, aby se nebáli realizovat svoji sametovou revoluci podle vzoru listopadu 1989. Svou roli podle něj musí hrát země visegrádské čtyřky a pobaltské země. Ministr vnitra Jan Hamáček dnes v České televizi řekl, že nevylučuje individuální akci České republiky, pokud by zavedení celoevropských sankcí trvalo příliš dlouho.

Na Staroměstském náměstí v Praze dnes vyjádřila solidaritu s demonstranty v Minsku a dalších běloruských městech podle odhadu zpravodaje ČTK asi tisícovka lidí. Zhruba stejný počet se sešel také na Dominikánském náměstí v Brně.

Objevují se i akce na Lukašenkovu podporu

Shromážděným Lukašenko slíbil změny, pokud si je budou přát. "Chcete reformy? Řekněte jaké, zítra začneme," prohlásil. Spoustu slibů, které Bělorusům dal, podle svých slov již splnil. "Nikdy jsem vás nezradil a nikdy vás nezradím," dodal.

Na akci na Lukašenkovu podporu se na námětí Nezávislosti v Minsku sešly podle agentury AFP i TASS tisíce lidí. Podle běloruských opozičních médií účastníky svážely celé dopoledne autobusy. Podle agentury AP na akci zaznívala prezidentova přezdívka "baťka". "K Majdanu u nás nedojde," řekl jeden z demonstrantů s odkazem na protesty na kyjevském náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roce 2014, které vedly ke svržení vlády proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Vedle prezidenta během proslovu stál 15letý syn Mikalaj, který byl v minulosti označován za možného Lukašenkova nástupce.

Putin nabídl vojenskou pomoc

Lukašenko dnes také znovu hovořil po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách. Prezidenti se podle agentury TASS shodli na potřebě společné reakce na vnější hrozby. Putin potvrdil, že Ruská federace je připravená poskytnou pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci.

Při telefonátu se prezidenti odvolávali jednak na smlouvu o Svazovém státu, politickém útvaru, který Bělorusko a Rusko formálně vytvořily před 20 lety, jednak na Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), která zahrnuje sedm zemí bývalého Sovětského svazu.

"Ruská strana potvrdila, že je připravena poskytnout nutnou podporu při řešení vzniklých problémů na základě Smlouvy o vytvoření Svazového státu a - v případě nutnosti - také v rámci Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti," uvedlo podle agentury TASS tiskové oddělení Kremlu.

Podle oficiálních výsledků ve volbách opět zvítězil dlouholetý prezident Alexandr Lukašenko, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala 10,1 procent hlasů. Nedlouho po oznámení odhadů výsledků Bělorusko zachvátily protesty. Proti demonstrantům tvrdě zasáhly pořádkové jednotky. Nejméně dva lidé v souvislosti se zásahy zemřeli a přibližně 6700 dalších lidí bylo zatčeno. Zadržení lidé, z nichž část už byla propuštěna, si stěžují na tvrdé zacházení, kruté bití, ponižování a vyhrůžky.