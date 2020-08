Razantní a jednoznačný Mike Pompeo na straně jedné, opatrně vstřícný premiér Andrej Babiš s taktikou neurazit, ale příliš si nezadat, na straně druhé.

Slova s drsnou dikcí, se kterou je včera říkal šéf americké diplomacie Mike Pompeo, v Česku prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše nejsou slyšet často. „Oba jsme se shodli na tom, že se Rusko snaží zničit naše demokracie a rozbít naši západní alianci,“ prohlásil za přitakávání Babiše po rozhovoru s premiérem Pompeo. „Moskva neuspěje, jsem si jistý, že svoboda vyhraje,“ dodal americký ministr zahraničí.

Ocenil také, že česká vláda odstraňuje z výzbroje techniku sovětské provenience a nakupuje techniku od Spojených států.

Peking je hrozba

Pompeo varoval i před tím, aby byla dostavba Dukovan zadána ruským či čínským firmám. „Oslabilo by to vaši národní bezpečnost.“ Zájem účastnit se tendru má i americký koncern Westinghouse, který se podílel už na modernizaci Temelína. Pompeo ale varoval před komunistickou Čínou, která „představuje hrozbu“. A vyjádřil uspokojení, že to Česko pochopilo a podniklo „opatření na ochranu svých občanů“. Zmínil především deklaraci mezi Českem a USA „o bezpečnosti sítí 5G“. Podle něj se právě Babiš osobně zasloužil o to, že podobná opatření, eliminující vliv Číny na budování těchto sítí, už přijalo více než třicet zemí.

Babiš se zdál chválou amerického hosta zaskočen. „V otázce sítí 5G a kybernetické bezpečnosti se Česko stalo lídrem Evropy,“ doplnil ale Babiš. V otázce Číny, kterou Pompeo označuje za největší hrozbu pro svobodný svět, byl Babiš zdrženlivější. „Ve vztazích k Číně držíme evropskou linii.“