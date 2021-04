Každý týden píší rakouské noviny o nějaké vraždě. V noci na 22. březen v Salcburku 26letý Srb ubodal 22letou Rumunku, se kterou má dvě děti. 17. března dostal doživotí 35letý rakouský Turek za ubodání vedoucího okresního úřadu v Dornbirnu kvůli sporům o minimální podporu. Ve Vídni vrazil 25letý muž v metru do hrudi 29letého nůž po banálním sporu. Odnesl si dvanáct let.

