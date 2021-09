Tálibán se zmocnil prakticky celého Afghánistánu po bleskové ofenzivě v polovině srpna, kdy bez známek jakéhokoli odporu vstoupil do metropole Kábulu. Dosavadní afghánský prezident Ašraf Ghaní tehdy řekl, že odstupuje, aby zabránil krveprolití, a uprchl ze země. Tálibán uvedl, že vládu oznámí, až se z Afghánistánu stáhnou poslední zahraniční vojáci, což se stalo ke konci srpna.

"Poslali jsme pozvánky do Turecka, Číny, Ruska, Íránu, Pákistánu a Kataru k účasti na slavnostním oznámení (složení nové afghánské) vlády," řekl dnes podle TASS nejmenovaný představitel Tálibánu.

