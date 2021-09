Ahmad Masúd již dříve uvedl, že je připraven s Tálibánem jednat a vyzval k vytvoření vlády v Kábulu, která by zahrnovala všechny afghánské etnické skupiny. Uvedl ale, že pokud se bojovníci Tálibánu pokusí vstoupit do údolí Pandžšír, postaví se jim jeho síly na odpor.

Mluvčí sil odporu Fahím Daští řekl, že k bojům došlo u západního vstupu do údolí, když bojovníci Tálibánu napadli pozice sil odporu. Podle Daštího mohlo jít o zkoušku, jak pevná je obrana údolí. Útok byl odražen, osm bojovníků Tálibánu zahynulo a podobný počet utrpěl zranění, prohlásil mluvčí. Zraněno bylo i několik členů hnutí odporu.

Poté, co Tálibán obsadil v polovině srpna prakticky celý Afghánistán, zůstává dosud nikdy nedobyté údolí Pandžšír poslední baštou odporu proti islamistickému hnutí. Provincii Pandžšír ovládá Ahmad Masúd, syn slavného vůdce Ahmada Šáha Masúda, který zahynul v roce 2001 při atentátu spáchaném teroristickou organizací Al-Káida.

Hnutí Tálibán v pondělí večer zaútočilo na pozice vzbouřenců u vstupu do údolí Pandžšír severovýchodně od Kábulu a ztratilo přitom osm bojovníků. Podle agentury Reuters to dnes uvedl představitel sil odporu. Tálibán jeho tvrzení zatím nekomentoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.