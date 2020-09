Zdroj: DeníkLetní sídlo padlo za oběť jednomu z místních zemětřesení, ale bílý metodistický chrám v řeckém stylu stojí na břehu jezera dosud. Především pro svatební páry je to hodně oblíbené místo na focení.

Tchaj-wan možná vznikl i díky tomu, že generál Čankajšek přešel od buddhismu ke křesťanství, byla to podmínka pro sňatek se Sung Mej-ling, kterou si bral v roce 1927. Mej-ling byla přitom sama velmi významnou postavou čínského společenského a politického života, byla neteří zakladatele Čínské republiky z roku 1912 Sunjatsena, protimonarchistického revolucionáře a prvního prezidenta.

Mej-ling byla první dámou Tchaj-wanu až do Čankajškovi smrti v roce 1975. Dnes je na Tchaj-wanu i proto přes milion křesťanů. A Vatikán je dnes jediným evropským státem, který má s ostrovní zemí plné diplomatické styky.

Pověrčivá směska

Dalších víc než dvacet mi-lionů Tchajwanců to má s náboženstvím hodně složité. Místní chrámy jsou směsicí mnoha různých východních náboženství a také obrovské pověrčivosti. Ve statistikách tak 43 % Tchajwanců figuruje jako vyznavači „lidových náboženství“, tedy zmíněné směsky.

Dvacet tři procent obyvatel jsou na ostrově buddhisté a zbytek vyznává jiná náboženství, včetně islámu, nebo se označuje za nevěřící. Hlavně je ale na Tchaj-wanu naprostá náboženská svoboda, což je v příkrém rozporu s komunistickou Čínou. Tam jsou nejen křesťané, ale i vyznavači jiných náboženství často tvrdě pronásledováni.

Celý týden čtěte články o Tchaj-wanu a na závěr zkuste vyplnit výherní kvíz. Vyjde v pondělí 7. září.

Deník spolu se zpravodajským serverem Deník.cz vám prostřednictvím našeho zpravodaje Luboše Palaty budou od soboty přinášet celý týden pravidelné exkluzivní zpravodajství a reportážní postřehy z historicky významné cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Buďte u toho a vyhrajte s Deníkem!



VÝHERNÍ SERIÁL O TCHAJ-WANU



Od soboty 29. srpna poběží celý týden jak v tištěném Deníku, tak zde na našem webu seriál představující tento krásný asijský ostrov v Tichém oceánu. Na konci seriálu, v sobotu 5. září, bude zveřejněn test o Tchaj-wanu. Zapojte se do něj i vy! Pravidelně nás celý týden čtěte a zvýšíte šanci na výhru. Deset z vás se může těšit na zajímavé ceny pocházející přímo z Tchaj-wanu.



MIMOŘÁDNÁ CESTA



Cesta druhého nejvyššího ústavního činitele, předsedy Senátu Vystrčila je historická z hlediska Česka, Tchaj-wanu, ale i světové diplomacie. Jde o nejvýznamnější evropskou návštěvu Tchaj-wanu za posledních padesát let. A na jaká témata se můžete v Deníku těšit? Podívejte se do našeho přehledu.