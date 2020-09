Jou poznamenal, že dnešní udělení medaile za parlamentní diplomacii je první v tomto volebním období tchajwanského parlamentu. Vystrčilovi poděkoval za to, že na Tchaj-wan přijel, a to i přes "odpor mocností". Cesta podle něj podporuje univerzální hodnoty svobod. Jou přitom ocenil Česko jako zemi, která vystupuje proti autoritářství a útlaku.

Vystrčil řekl, že medaili vnímá jako ocenění celého českého Senátu, kterému poděkoval za podporu. Zopakoval také, že Senát považuje za nejdemokratičtější českou instituci.

Vystrčil přiletěl se senátní a podnikatelskou delegací na Tchaj-wan v neděli a zůstane zde do pátku. Jeho návštěva vyvolala silný odpor Číny, která Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou provincii.

Předseda českého Senátu ve svém projevu mluvil o roli světových demokratických parlamentů při obhajobě demokratických principů. "Obhajoba demokratických principů totiž není ničím jiným než obhajobou a ochranou svobodné demokratické duše našich společností," řekl tchajwanským zákonodárcům. Je podle něj povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí demokratické principy. Je proto rád, že mohl se senátní delegací na Tchaj-wan přijet.

Vystrčil zároveň připomněl Kennedyho vystoupení, ve kterém se americký prezident v červnu 1963 při návštěvě Západního Berlína vymezil proti komunismu a podpořil obyvatele města obklopeného komunistickou Německou demokratickou republikou. Kennedy tehdy pronesl slavnou větu "Ich bin ein Berliner" (Jsem Berlíňan).

Sledovaná cesta

Na závěr projevu v tchajwanském parlamentu Vystrčil prohlásil: "Dovolte mi tedy nyní, abych i já vyslovil osobně svoji podporu Tchaj-wanu a nejvyšší hodnotě svobody, abych skončil své dnešní vystoupení tady u vás v Legislativním dvoře, tady u vás na Tchaj-wanu, možná skromnějším, ale stejně důrazným prohlášením: Jsem Tchajwanec. Wo shi Taiwan ren." Zákonodárci šéfa českého Senátu, který závěrečná slova pronesl v čínštině, odměnili dlouhým potleskem vestoje.

Kromě medaile Jou jako symbol poděkování předal Vystrčilovi parlamentní kladívko. Společně také otevřeli panelovou výstavu o České republice, která je umístěna v budově parlamentu.

Na následné tiskové konferenci se Vystrčil vyjádřil k čínské kritice jeho návštěvy. Čínský ministr zahraničí Wang I v pondělí řekl, že český představitel zaplatí vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny. "My jsme přesvědčeni, že na základě uzavřených dohod návštěva nijak neporušuje politiku nebo princip jedné Číny, tak jak ho vnímá a jak je vlastní České republice," řekl Vystrčil na novinářský dotaz. "My se v žádném případě nestavíme proti výhodným a rovným vztahům s Čínskou lidovou republikou, stejně jako chceme mít vzájemně výhodné a rovné vztahy s Tchaj-wanem," doplnil. Odmítl, že by se cestou proti někomu vymezoval. "Jsme tady proto, abychom sdíleli stejné hodnoty a abychom navázali vzájemně výhodnou ekonomickou, hospodářskou, vědecko-výzkumnou spolupráci a abychom potvrdili, že jsme suverénní, samostatnou zemí," řekl Vystrčil.

Návštěva předsedy českého Senátu na Tchaj-wanu od začátku budí značnou pozornost médií. Již na letišti na Vystrčila čekaly desítky novinářů a dnes byl zájem o českou delegaci v parlamentu ještě intenzivnější.

