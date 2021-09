Americký ministr zahraničí uvedl, že americká ambasáda v Kábulu zůstane prázdná. Američtí diplomaté, do jejichž agendy spadá Afghánistán, budou působit z Kataru.

Americká vláda bude i po stažení vojáků z Afghánistánu nadále pomáhat Američanům, Afgháncům a dalším lidem, kteří se chtějí ze země dostat. Řekl to americký ministr zahraničí Antony Blinken. Z Afghánistánu v noci odletěli poslední američtí vojáci. USA už dříve oznámily, že z Afghánistánu, kde jejich vojáci spolu se spojenci působili po dvě desetiletí, odejdou do 31. srpna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.