K útoku došlo okolo deváté hodiny ráno. Francouzský ministr vnitra Gerald Darmanin potvrdil, že ve městě probíhá policejní operace. „Vyhýbejte se místu činu a následujte pokyny policie. Po setkání se starostou Nice jsem svolal na ministerstvu krizové jednání,“ uvedl. Schůzky se zúčastní také francouzský premiér Jean Castex a prezident Emmanuel Macron.

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG