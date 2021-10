Zachraňovaní psi už týdny živoří na dvoře zasypaném sopečným prachem. Uvízli tam poté, co na ostrově La Palma 19. září vybuchla sopka Cumbre Vieja.

Operátor bude mít jen čtyři minuty na to psa chytit a další čtyři minuty na to přeletět lávu. „Co nechceme je, aby se nám drony vybily při letu nazpět,“ sdělil Jaime Pereira, ředitel společnosti Aerocamas, která záchranu provede.

Doposud je rovněž pomocí dronů krmily společnosti Ticom Soluciones a Volcanic Life. Balíčky s jídlem a vodou jim operátoři shazovali do dvora, uvězněná zvířata si k potravě dopomohla zuby a drápy. Doteď se nikomu nepodařilo vymyslet, jak je zachránit. Helikoptéry mají zákaz létat nad lávou kvůli horkým plynům, které by mohly poškodit motor. Proto Španělé nabrání psů tímto způsobem hned na začátku vyloučili.

Pereira sdělil, že plánuje poslat padesátikilogramového drona se širokou sítí, do které se psy pokusí chytit. „Je to poprvé, co se zachraňuje zvíře pomocí drona a poprvé, kdy jím také musí být chyceno,“ řekl agentuře Reuters.

Podle aktuálního plánu se chtějí zaměřit na jednoho psa po druhém a přeletět s nimi postupně 450 metrů přes lávu do bezpečí. „Jestli je to poslední šance, kterou tito psi mají? Pak pro ně jdeme,“ dodal Pereira.

V současnosti společnost provádí testové lety. Ve výsledku ale vše záleží na samotných zvířatech. „Během posledních týdnů jedli velmi málo. Možná přijdou, možná se dronu leknou. Jsme plně závislí na jejich reakci,“ vylíčil.

Na jiných místech ostrava La Palma zařídili lidé provizorní útulky pro tisíce mazlíčků, které nechali majitelé za sebou po erupci sopky.