Záchranáři zatím čtyřmetrovému kytovci nabízeli zmražené sledě a živé pstruhy, běluha však zřejmě nepřijala ani jedno. „Je dost vyhublá a zdá se, že má problémy s jídlem," citovala v sobotu agentura AFP Isabelle Dorliat-Pouzetovou z místního úřadu v Eure.

Francouzské úřady v sobotu dále uvedly, že se na kůži velryby objevily malé skvrny. Zatím není jasné, zda jde o reakci na sladkou vodu řeky Seiny, nebo o známku zhoršení zdravotního stavu zvířete. Vědečtí pozorovatelé uvedli, že běluha se chová plaše, na hladinu se vynořuje jen krátce a vydává méně pro velryby typických písní, což vyvolává další obavy o její blaho.

Vitamínový koktejl

Vytažení z vody a převoz po souši odborníci vyloučili, takovýto přesun by byl pro zesláblé zvíře příliš riskantní. O víkendu pak vědci přišli s novým plánem. Velrybě se pokusí podat vitamínovou bombu. Experti doufají, že injekční podání vitamínů uvízlému zvířeti povzbudí chuť k jídlu a pomůže mu zvládnout 160 kilometrů dlouhou zpáteční cestu po řece ven do Lamanšského průlivu, odkud může odplavat zpět do arktického prostředí.

Odborníci si také lámou hlavu nad tím, jak se velrybě vůbec podařilo zabloudit tak daleko od svého přirozeného prostředí – studených vod Arktidy a subarktické oblasti. Běluhy severní se občas na podzim vydávají na jih kvůli potravě, nebývá nicméně obvyklé, aby cestovaly tak daleko od domova.

Přesto se podobné případy v posledních letech objevují. Například v květnu byla v řece Seině v Normandii nalezena mrtvá kosatka. V roce 2019 se zase v britské Temži poblíž Gravesendu objevila mrtvá velryba.