30. červen, hlásí cedule o konci oprav nádraží. Hrozí, že hotovo bude až v září

Břeclav /FOTOGALERIE/ – Cestující zuří. Termín dokončení oprav břeclavského vlakového nádraží se už na jaře posunul o dva měsíce. A to z konce června na konec srpna. Nyní to však podle nejčerstvějších informací, které má Deník Rovnost k dispozici, vypadá, že kolem řemeslníků a lešení budou muset lidé chodit ještě déle. „Podle zcela čerstvé informace se rekonstrukce výpravní budovy zhruba o měsíc protáhne a měla by být hotová do konce září,“ potvrdil mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.

Posunutí termínu dokončení oprav budovy, která získá kontroverzní historizující nádech z devatenáctého století, zcela nevyloučil ani Pavel Tesař z Generálního ředitelství Správy železniční a dopravní cesty. „Stále platí termín předání stavby do konce srpna. Pokud by došlo k jeho posunu, tak maximálně o jeden měsíc,“ uvedl Tesař. Zdržení rozčílilo také muže z Brna, který do Břeclavi denně dojíždí za prací. „Už od dubna loňského roku je nádraží rozdělané. Nechápu, kde to vázne? Chodím tudy každý druhý den a nevidím žádný postup. Na podchodu k nástupišti zvenčí dělají maximálně dva chlapi. Navíc tam stále visí cedule, že nádraží bude dokončené 30. června. To je vyloženě trapné,“ kroutil hlavou muž, který si sice nepřál zveřejnit své jméno, redakce jej však zná. Rozčarovaní z oprav jsou podle něj i cizinci. „Břeclav je dopravní uzel. Cestující ze zahraničí byli zvyklí, že si ve vestibulu vyberou v bankomatu peníze, že zde mají jakýsi servis. Směnárna je sice otevřená, ale schovaná tak, že ji málokdo najde,“ tvrdil muž. Nejočekávanější opravy a stavby 2019: Pavučina i nádraží jako z westernu Přečíst článek › Důvodem zdržení byly na jaře komplikace při výměně nevyhovujících stropů. „Aktuálně jsme dokončili fasádu od kolejiště nad přístřeškem prvního nástupiště. Ve středu došlo na dlouhodobě plánovanou výluku trakčního vedení koleje u prvního nástupiště. To proto, abychom mohli demontovat lešení u fasády,“ přiblížil postup prací Tesař. Již ve čtvrtek tak lidé mohli ze strany od kolejiště obdivovat nový vzhled budovy. „To však neplatí pro střechu, která není v této části ještě dokončená,“ upřesnil Tesař. Řemeslnické práce pokračují i v patrové části budovy. „Dokončuje se tam dlažba a výmalba. Na finální práce je připravená taky přístavba,“ vyjmenoval Tesař a dodal, že vestibul budovy nyní obsadili kameníci. Pracuje se také na sanaci omítek a dlažeb. Nový vzhled postupně odhaluje budova nádraží i zvenčí. „Pokračují práce na historizující fasádě vestibulu z ulice, v podchodu a před budovou,“ doplnil Tesař. Opravy nádražní budovy: Chybí značení, stěžují si cestující Přečíst článek › Po dokončení rekonstrukce nádraží, která vyjde na sedmdesát milionů korun, dojde i na přednádraží. To už bude mít ve své režii město. „Vzhledem k tomu, že město zatím nemá hotovou aktualizovanou podobu prováděcí projektové dokumentace, a následně nás čeká výběr dodavatele, začneme s vlastní rekonstrukcí přednádražního prostoru na jaře 2020,“ nastínil mluvčí Holobrádek. Opravy břeclavského nádraží ovlivnily i plánované květnové oslavy výročí sto osmdesáti let od příjezdu prvního vlaku z Vídně po Severní dráze císaře Ferdinanda. „Informovali nás, že kvůli rekonstrukci nádražní budovy se v Břeclavi neuskuteční doprovodný program,“ potvrdila tehdy mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Historická vlaková souprava se tak v Břeclavi pouze otočila a zamířila zpět do Hodonína. „To je hloupé. Vzpomínám si na rok 1989, kdy byly oslavy 150. výročí příjezdu skutečně s velkým O. Dennodenně se konaly nějaké doprovodné akce,“ řekl muž z Brna. Silnice v břeclavské Nádražní ulici se propadla. Praskla pod ní kanalizace Přečíst článek › Nejen v Břeclavi se v poslední době opravovalo nádraží. Na Znojemsku začala letos za třiadvacet milionů Správa železniční a dopravní cesty opravovat nádražní budovu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Příští rok by na řadu mělo přijít i Znojmo. Nádražní budovu čeká celková rekonstrukce za osmaosmdesát milionů korun. Ve Vyškově zase letos v červenci začaly plánované opravy autobusového nádraží. Vzniknou tam zastřešené ostrůvky i prostor před hlavní budovou, větší čekárna a nová parkovací místa. V plánu je také rozsáhlá rekonstrukce železničního tahu mezi Brnem a Českou Třebovou. Investice za miliardy korun se má výrazně dotknout také Blanenska. Úsek mezi Adamovem a Blanskem mají dělníci opravit mezi lety 2021 až 2023. Náklady železničáři odhadují přes tři miliardy korun. V Brně se objevila padělaná bankovka. V oběhu jsou falešné tisícovky, pětistovky Přečíst článek › Opravit se má železniční svršek. Dojde i na odvodnění a stabilizaci skalních svahů v okolí trati. Kromě toho opraví dělníci také tři tunely.

Autor: Iva Haghofer, Redakce