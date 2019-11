Už v pátek si mohou lidé zajít na koncert do Podivína, kde k oslavám Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva zahrají kapely Žlutý pes Ondřeje Hejmy a místní kapela Sanitka Dalibora Klusáčka. „Je to člen zastupitelstva a jeho kapela hraje bigbít. Koncerty začínají v osm hodin večer ve sportovní hale U Stadionu. Součástí akce bude i malá výstava dobových fotografií vztahujících se k tomuto výročí a také Podivínu,“ uvedl starosta Podivína Martin Důbrava, který celou vzpomínkovou akci uvede.

Většinu akcí k výročí Sametu pořadatelé logicky naplánovali přímo na 17. listopad, který letos, na rozdíl od 17. listopadu 1989, což byl pátek, připadl na neděli.

Na události uplynulých třiceti let zavzpomínají například obyvatelé Dolních Dunajovic při besedě s pamětníky. Doprovodí ji výstava fotografií i košt vín . „Společně s pamětníky zavzpomínáme na porevoluční začátky a zhodnotíme, jak se uplynulých třicet let promítlo do jejich činnosti pro naši obec. Připravena bude také srovnávací výstava fotografií, kde se budete moci přesvědčit, jak moc se Dunajovice za třicet let změnily,“ pozvali pořadatelé ve zveřejněné pozvánce. Zahrají a zazpívají domácí muzikanti a zpěváci, lidé ochutnají i vína místních vinařů. Společenská akce Dolní Dunajovice v proměnách času začíná v sále Dr. Karla Rennera v neděli ve dvě hodiny odpoledne.

Na třicet let staré listopadové události vzpomíná třeba malíř Antonín Vojtek. „Lidé u nás v Podivíně byli opatrní, někteří se dokonce schovávali ve vinných sklípcích. Já jsem byl ale optimista a věřil jsem, že komunisté skončí. Byla to ovšem krásná doba, mám s ní spojené třeba písně Marty Kubišové, které jsme tehdy často poslouchali,“ uvedl Vojtek.

Jako součást vzpomínkových akcí přichystal Vojtek v Galerii 99 výstavu děl, které se věnují roku 1989, ale i roku 1968. Připojil se také do výzvy Nejvíc véček pořádané Muzeem rekordů a kuriozit v Pelhřimově. „Cílem je získat co největší počet fotografií, na nichž budou lidé ukazovat oblíbené gesto Václava Havla, známé véčko představující vítězství,“ dodal Vojtek.

Břeclavský komorní orchestr, Jožka Černý, Přístav Brno i The Candies rozezní břeclavské kino Koruna v neděli v sedm hodin večer. Diváci uvidí i premiéru dokumentu s názvem Sametová revoluce Břeclav, den po dni. Večerem provede oblíbený herec Zdeněk Junák.

Kam zajít?

15. listopadu, sportovní hala Podivín, 20.00 hodin – koncert místní kapely Sanitka a kapely Žlutý pes.

16. listopadu, náměstí a Kinoklub Mikulov,od 16.00 – Sametový Mikulov, koncerty a afterparty.

17. listopadu, Kino Koruna Břeclav, od 19.00 hodin – Galakoncert ke třicátému výročí sametové revoluce.

17. listopadu, sál Domu Dr. Karla Rennera, Dolní Dunajovice, ve 14.00 – Společenský večer s výstavou a koštem vín.

Do 30. listopadu, volně přístupné, nám. T. G. Masaryka, Břeclav – Výstava vzpomínek pamětníků.