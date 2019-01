Jižní Morava - Jihomoravští radní se rozhodli využít větší část letošního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy mostů. V regionu je jich devětadvacet v havarijním stavu.

Stát nám dá tři sta čtyři milionů korun, my je máme rozdělit mezi nejpotřebnější dopravní projekty. Přesně takový úkol řešili nedávno krajští radní. Sestavili seznam dvaatřiceti dopravních akcí, na které chtějí státní peníze využít.

Ze seznamu na první pohled plyne, co podle radních Jihomoravský kraj v dopravě nejvíce pálí. Sedmadvacet položek ze seznamu tvoří opravy mostů, náklady na ně spolykají asi dvě třetiny státního příspěvku. „Z více než jedenácti stovek mostů na jižní Moravě na silnicích druhé a třetí třídy je devětadvacet v havarijním stavu,“ informoval náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Sedm mostů začali stavbaři opravovat už loni, například ten v brněnské Černovické ulici. „Je ve velmi špatném stavu. Tenhle víkend jsme ho museli zavřít úplně, protože jsme zjistili nevyhovující stav nosníků. Most je složený ze dvou konstrukcí a opravujeme ho postupně. První polovinu opravíme do zimy. S druhou půlkou začneme na jaře, hotový bude v létě příštího roku,“ sdělil Milan Pacák ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Nejnákladnější opravu podle radních potřebuje most na silnici II/380 v Brněnské ulici v Hodoníně. Její cena překročí šedesát milionů korun včetně DPH. „Na spadnutí není, nějaké opravy ale potřebuje. Zatím jsme ale ještě nedostali od správy silnic informaci o konkrétnějším postupu. Nevíme tedy, jak přesně vyřešíme dopravu, jestli nějakou objížďkou nebo kyvadlovou dopravou. Chceme, aby oprava mostu do dopravy zasáhla co nejméně,“ uvedl hodonínský místostarosta Jiří Janda.

K největším projektůms cenou přes na seznamu radních patří také oprava mostů na silnici III/37424 mezi Boskovicemi a Lhotou Rapotinou. Podle šéfa blanenských silničářů Miloše Bažanta zbývá vysoutěžit dodavatele. „Jeden most čeká celková rekonstrukce, klenba je ze začátku minulého století. Na mostě blíž Lhotě Rapotině opravíme povrch,“ přiblížil práce za téměř jednatřicet milionů korun včetně daně. Opravy začnou letos v létě, potrvají rok.

Zřícení žádného z mostů na jižní Moravě podle Milana Pacáka ze silniční správy nehrozí, a proto není nutné je uzavřít pro dopravu. Silničáři však na některých z nich kvůli špatnému stavu omezili provoz. „Pokud je most v horším stavu, omezí se na něm tíha,“ upřesnil.

Seznam dopravních projektů sestavený radními kraje ještě projednají představitelé Státního fondu dopravní infrastruktury. Definitivně pak rozhodnou, které stát podpoří a které ne.