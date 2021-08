Použít je lze jako odrazky a umístit si je lidé mohou na auto, kolo, koloběžku nebo třeba batoh.

„S nápadem přišli ze Svazu místních samospráv. No a mně se nápad líbil, i vzhledem k množství turistů, kteří se k nám vydávají. Na tubusy jsme čekali skoro dva roky. Ale vyplatilo se to. Krátce poté, co jsme je umístili, už byly prázdné,“ usmívala se starostka obce Jaroslava Mikáčová s tím, že reflexní nálepky jsou zdarma.