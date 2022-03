Když jsem byla malá, před každým domem byla předzahrádka hrající od jara do podzimu pestrými barvami a vůněmi. Babičky a tetičky je vzorně opečovávaly. No a teď? Všude dlažba, vysypané kamení, v lepším případě túje či tráva. Pětatřicetiletá Kateřina Řezníčková žila několik let v Mikulově. „Potěšilo mne proto, že se tamní radnice rozhodla rozjet projekt Adoptuj si záhon,“ uvedla Řezníčková.

Cílem je nabídnout obyvatelům možnost opečovávat části městských pozemků. Jako bonus se radnice zavázala přispět na rostlinný materiál použitý k výsadbě. „Adoptovat záhon může kdokoli, kdo se zaručí, že se o něj bude od té doby svědomitě starat,“ přiblížil mluvčí města Dominik Ryšánek.

Osvojit si lidé mohou plochu zeleně před svým domem, v ulici nebo zkrátka jakékoli místo, o kterém se domnívají, že si zaslouží více pozornosti. S nápadem přišla místostarostka Sylva Chludilová. Inspirací jí byla brněnská městská část Královo Pole nebo nedaleký Lanžhot.

Míst k adopci je v Mikulově mnoho. „Fantazii meze neklademe, nabízíme proto v podstatě jakoukoli plochu, která je v majetku města, a na které by bylo možné něco vysadit. Vždy to samozřejmě podmiňujeme konzultací, při níž bychom případně některé nereálné žádosti usměrnili,“ okomentoval za odbor stavební a životního prostředí Vilém Michna. Právě on má projekt na starosti. Na radnici už podle Michny evidují první žádosti.

Na výsledek je zvědavá i Řezníčková. „Lidé u nás na jihu Moravy milují zahradničení, je to relax pro duši i tělo,“ je přesvědčená žena.

V Lanžhotě projekt Adoptuj si svou zahrádku spustili loni. Podařilo se jim dokonce získat čtyřicetitisícovou dotaci z Nadace Partnerství. Společnými silami místní ozelenili a zkrášlili pás podél hlavní silnice v Masarykově ulici. Trávníky a keře nahradilo několik tematických záhonů. O tom, co na kterém z nich roste, se lidé dozvědí z devíti naučných tabulí.

Ve výsadbách a zkrášlování na městských pozemcích tamní hodlají pokračovat i nadále. Jen ne stejným způsobem. „Naproti místu, které jsme osazovali v Masarykově ulici, se nachází prodejna Coop Jednota s velkým parkovištěm. Pozemky okolo patří městu. Nyní dopracováváme studii, která počítá s výsadbami podobných rostlin, ale také stromů a keřů. Stejně tak chceme pokračovat třeba ještě i ve Školní ulici,“ prozradila místostarostka Petra Říhová.

Také Mikulovští mají z minulosti s podobnými projekty zkušenosti. „Tehdy to však bylo založené na jiném principu, tehdy na lidi zbyla v podstatě jen následná péče. Před pár lety se pak uskutečnila komunitní akce, při níž jsme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Mikulov, Skauty a veřejností vysadili záhon u Domu zdraví. Myslíme, že to byl skvělý projekt, na kterém se ukázalo, že Mikulovským není veřejná zeleň lhostejná,“ připomněl Michna.

Projektu v Mikulově fandí i ekolog a břeclavský zastupitel Filip Šálek. „V Břeclavi zatím nic podobného není. Uvažovali jsme o tom na komisi životního prostředí. Napadlo nás, že by třeba záhony mohly připravit Technické služby, město by se podílelo pobídkou v podobě příspěvku na nákup kytek, paní architektka by připravila kupříkladu tři vzorové záhony, z nichž by si lidé mohli vybrat a pak se o ně starat. I kdyby to zaujalo jen pár lidí, věřím, že by to za to stálo,“ nechal se slyšet Šálek.

Nápad vítá i Michaela Malíková z Hodonína. „Je to moc prima věc. V Hodoníně funguje zase adopce stromů,“ zmínila.