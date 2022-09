Pod pojmem agrivoltaika se skrývá spojení zemědělské půdy a fotovoltaických panelů. Ty by se měly postavit nad pěstovanou úrodou, nebo v pastvách pro dobytek. „Jedním z cílů tohoto směru je zejména zvýšit využitelnost zemědělské plochy. Spolu s tím nám agrivoltaika přináší řadu benefitů, ať už přímých nebo nepřímých," vysvětlil Ondřej Polák z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty MENDELU.

Tento způsob spojení zemědělství a energetiky se postupně rozšiřuje například v Francii, Nizozemsku a Německu. Čeští experti mimo jiné i Mendelovy univerzity se letos inspirovali ve Francii, kde studovali technické řešení, výhody a nevýhody různých typů panelů a výběr vhodných plodin.

Vinař roku 2022: Titul i stříbro míří do Mikulova, třetí místo má Hodonínsko

Momentálním cílem odborníků je momentálně postavit největší agrivoltaický systém v Česku, s celkovou rozlohou o třech hektarech. „V současné chvíli je největší překážkou legislativní rámec. Fotovoltaické systémy, které jsou budovány na půdě patřící do zemědělského půdního fondu musí splnit podmínky ochrany půdy definované zákonem," uvedl Polák. Dalším problémem je podle vědců z Mendelovy univerzity nedostatek fotovoltaických panelů, který vznikl v důsledku energetické krize a covidových opatření v Číně, která je jejich největším producentem.

Podle některých zemědělců je ale agrivoltaika pro Česko nevyužitelná. „Je to hudba budoucnosti a nesmysl těžkého stylu. Jde o řešení pro obrovské lány půdy a ne pro náš region," vyjádřil se k věci zemědělec z Hodonínska Petr Chaloupka. Dodal, že si neumí představit, jak by se elektřina z panelů v reálu sváděla a jak by se pozemek obhospodařoval.

VIDEO: Kvůli opravám zavedli pod kyjovskou nemocnicí jednosměrný provoz

Další problém, který v rozšiřování projektu mezi soukromé zemědělce Chaloupka vidí, je jeho cena. „To jsou tak nepředstavitelné náklady, které není nikdo schopný zvládnout, ani s padesátiprocentní dotací. Podle mě by zemědělcům pomohlo spíš to, kdyby se dala pořídit fotovoltaika za minimálních nákladů na zemědělské budovy, sýpky, haly a stodoly," okomentoval agrivoltaiku Hodonínský zemědělec.

Podle odborníků z Mendelovy univerzity momentálně Ministerstvo životního prostředí pracuje na přípravě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu tak, aby pěstitelům vybraných plodin mohli otevřít cestu k snadnější podpoře agrivoltaiky. Konkrétně pak odstraněním platby za odvody. Tímto řešením by se snížily náklady na celkovou investici a navíc by mohli zemědělci využívat dotací na fotovoltaiku.