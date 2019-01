Pasohlávky /FOTOGALERIE/ - U Pasohlávek, kde bude stát akvapark, odkrývají archeologové pozůstatky římského ležení

Už více než měsíc pracují archeologové u autokempu Merkur v Pasohlávkách. Hledají stopy Římanů. Do tří let by v těchto místech měl vyrůst obří akvapark, který by mohl svou velikostí a vybavením konkurovat i vyhlášeným lázním v Laa.



Místo, kde má stát akvapark, se nachází v archeologicky cenné lokalitě, proto půdu před výstavbou nejdříve prozkoumávají odborníci z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Brno.



„Víme už delší dobu, že zde Římané sídlili a něco tady je. Budoucí akvapark bude stát ve středu někdejšího římského ležení. Odkryli jsme část budovy, která se podle půdorysu podobá něčemu, co v římské říši budovali jako lazarety pro vojáky,“ popsal vedoucí archeolog Balázs Komoróczy.



Archeologové budou oblast prozkoumávat ještě několik měsíců, ale stavbu vodního parku nijak nezbrzdí. „Vlastníci pozemků o tom vědí a nejsou proti. Začali jsme s odkrýváním dopředu, aby stavba mohla začít v daném termínu. Skončit bychom měli za necelé čtyři měsíce,“ odhadl Komoróczy. Podle jeho slov existuje odborný předpoklad, že by v tomto areálu mohli archeologové najít kromě základů budov a opevnění i kostry a předměty ze sedmdesátých let druhého století po Kristu.



Pasohlávecký místostarosta a správce autokempu Jan Duda doufá, že výstavba začne co nejdříve. „Je zákonem dané, že každý investor musí na svém pozemku provést průzkum. Zvláště pak v lokalitě, jako je tato, kde je potvrzeno, že se něco najde,“ vyjádřil se Duda. Jak říká, tato oblast je jedním ze čtyř dosud objevených míst, kde Římané budovali svým vojákům prostory k odpočinku.



Správce kempu věří, že akvapark, který má pojmout více než dva tisíce návštěvníků, bude pro obec velkým přínosem. Stejný názor má i Jiří Bílek z Pasohlávek. „Těšíme se, až budou lázně dokončené. Spousta lidí díky nim získá práci,“ podotkl.