„Alcatraz“ pro uprchlíky? Nezletilé střeží u hranic, lidé mají obavy

Drasenhofen, Mikulov – Jako datum narození mají uvedený první leden, protože nemají žádné doklady. Dvanáct mladých cizinců, kteří nezískali azyl, se od tohoto týdne zabydluje u rakouského Drasenhofenu. Jen pár kilometrů od Mikulova na Břeclavsku obnovili centrum pro uprchlíky.

Místní i lidé z Mikulova se ptají, kdo jsou jejich noví sousedé.

Místní i lidé z Mikulova se ptají, kdo jsou jejich noví sousedé. Mají obavy, že ubytovaných postupně přibude. „Informace nemáme prakticky žádné. Všechno šlo velice rychle. Nepříjemný pocit mají nejspíš všichni. Areál není ideální místo pro mladistvé,“ řekla Deníku Rovnost Bettina Weigel.



Až v tomto týdnu dostala do schránky informační dopis o situaci od starosty obce Reinharda Künzla. Ten z nastalé situace není šťastný. „Naléhavě jsem žádal zemského radu, jestli nemůže uprchlíky ubytovat někde jinde. Na to mi sdělil, že politické rozhodnutí padlo na Drasenhofen,“ vysvětlil starosta obce.



Rakouské úřady odhadly až na základě odborného posouzení, že migranti jsou nezletilí. Přemístění uprchlíků platí do doby, než dosáhnou plnoletosti. Poté mají být ze země vyhoštěni.



Informace se již rozšířila i mezi obyvatele nedalekého Mikulova. Na sociálních sítích někteří lidé krotí paniku z neznámých uprchlíků. „Jsou pod dohledem. Navíc se nejedná o žádné těžké zločince,“ komentoval jeden z diskutérů.



Künzl potvrdil, že tito nezletilí nebyli odsouzeni. „Byli něčím nápadní, proto jim úřady žádost o azyl zamítly,“ uvedl.

Podle zjištění Deníku Rovnost mohlo být důvodem vyřazení z azylového řízení spáchání přestupku, jako je například krádež nebo i napadení.



Areál, kde žijí, je obehnaný plotem. Rakouský server Heute už nový domov uprchlíků překřtil. „Zvěstuje se, že bývalý uprchlický tábor se změnil na Alcatraz,“ citoval jednoho obyvatele.



Uprchlíky má na základě rozhodnutí vedení spolkové země střežit bezpečnostní agentura. Místo hlídají čtyři strážci, pes a kamery. „Ubytovaní mohou budovu opustit jen v doprovodu hlídače,“ dodal Künzl. Středisko podle něj pojme dvacet lidí.



Starosta Mikulova Rostislav Koštial do čtvrtka oficiální oznámení o středisku nedostal. „Je to věc rakouské strany,“ podotkl.



Ani policie v Drasenhofenu nemá podle vyjádření jednoho z policistů, který chtěl zůstat v anonymitě, žádné bližší informace. S rakouskou stranou spolupracuje Centrum policejní spolupráce Mikulov-Drasenhofen. „Informaci o středisku máme, situaci budeme monitorovat. Už nyní funguje zvýšený dohled v oblasti hranic,“ zmínil krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

