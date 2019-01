Moravská Nová Ves – Při příchodu krojovaných žen se mu úsměv rozzářil od ucha k uchu. Americký velvyslanec Andrew Schapiro zavítal v úterý večer do Moravské Nové Vsi. Nahlédl na práci nadšenců nejen z Jihomoravské komunitní nadace, kteří přispívají svými nápady a projekty k rozvoji ducha regionu.

Americký velvyslanec Andrew Schapiro zavítal do Moravské Nové Vsi. | Foto: David Korda

Jednou z úterních zastávek byl pro Schapira, který je velvyslancem od roku 2014, také jeden z novoveských sklepů. „S manželkou jezdíme často na všelijaké výlety, kde se setkáváme s různými lidmi a vedoucími organizací. Jezdíme se také dívat do škol, ale tohle setkání je pro nás něco speciálního. Vím, že na to budu vzpomínat ještě mnoho let. Měl jsem možnost projít se po sklepech, ochutnat víno a také si jím umazat kalhoty," smál se muž, který se v prostorách Selského dvora setkal s ředitelkou nadace Zlatkou Maděřičovou a mnohými dalšími.

Chtěli mu především ukázat, jak funguje společnost na Moravě. „Chtěli jsme představit lidové zvyky, tradice a folklor jako takový. I proto jsme pozvali místní ženský pěvecký sbor, který si říká Heriny, a samozřejmě také mužský pěvecký sbor," uvedla k netradičnímu setkání Maděřičová.

Schapiro ocenil práci všech, kteří se na udržení tradic v kraji podílí. „Viděl jsem celý region a místa, která se tolik liší od Prahy. Ale ze všeho nejvíc mne těší, že vidím lidi, kteří bez nějaké větší podpory nebo vedení shora pracují na tom, aby se svět stal lepší místem pro život. Ať už je to podpora v umění, ve vzdělávání nebo pomoc lidem, kteří neměli tolik štěstí jako ostatní," nešetřil chválou.

A pokračoval. „Jsem rád, že americká ambasáda mohla aspoň k tomu všemu nějakým způsobem přispět. A to ať už nějakými novými poznatky nebo školeními," dodal velvyslanec.