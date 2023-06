„Firma má podepsanou smlouvu do konce listopadu letošního roku. Protože zatím jede podle harmonogramu, předpokládáme, že termín dokončení dodrží. Věříme, že už příští rok na jaře bychom zde mohli zorganizovat nějakou akci,“ informoval místostarosta Bořivoj Švásta.

Nejnáročnější práce mají stavaři za sebou. „Co bylo potřeba udělat v zemi, tedy kanalizaci, přidat chráničky, abychom nemuseli nic dramaticky rozebírat, to už je hotové. Máme i domyšlené, jak by vše šlo propojit se současným společenským domem,“ pokračoval místostarosta.

Hlavní bezbariérový vstup na budoucí amfiteátr bude od Bratislavské ulice. Vznikne tam nová příjezdová cesta a parkoviště se stromy. Na pódium naváže taneční plac, který lidé využijí především při krojovaných hodech. Uprostřed se pak bude tyčit májka.

Plocha za tanečním prostorem se bude mírně zvedat nově zbudovanou zahradou. „Zde již počítáme pouze se zatravněnou plochou a místem, kde budou moci rozdělat své stánky prodejci, kde se bude čepovat pivo a prodávat občerstvení,“ popsal místostarosta.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Stavaři předpokládají, že na dokončení hrubé stavby amfiteátru budou potřebovat ještě zhruba dva měsíce. „Potom už pomalu budeme finišovat. Hotovo by mělo být ke konci roku. Následovat pak bude ještě instalace vody, topení, elektro a pochopitelně i nějaké vnitřní úpravy společně s částečnou fasádou, taneční parket a tak dál,“ vyjmenoval postup prací stavbyvedoucí Jan Hlavica.

Na finální vzhled celého areálu jsou zvědaví i místní a lidé z okolí. Jako například vinař Filip Lutzký, který pochází z nedalekých Šakvic. „Pamatuji si ještě na M-klub ve spodní části společenského domu, který byl místem, kde se mohla mládež potkávat. Teď by k tomu mohl sloužit areál amfiteátru. Mohlo by jít o místo, kde se v budoucnu začne soustředit veškerý kulturní život. Za mě tedy velké plus. Jen škoda, že to trvalo tak dlouho,“ zamýšlel se Lutzký.

Rekonstrukce zahrady a zbudování amfiteátru mělo být původně součástí kompletní opravy společenského domu. Na tu si však Hustopečští budou muset ještě počkat. Důvod? Peníze.

„Aktuálně máme jiné priority. Co nás ale čeká, je zpřístupnění již zrekonstruovaných toalet ve společenském sále. Chceme je využívat při akcích v amfiteátru. Aby se k nim dalo pohodlně dostat, bude nutné opravit schodiště k nim tak, aby i pohledově vypadalo hezky,“ doplnil Švásta.