Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského krajeZdroj: Deník/Jiří Sláma

„Nejsem s nabídkou detailně obeznámený. Ovšem to, co jsem vnímal, když jsem jednal s lichtenštejnskou velvyslankyní, mě utvrdilo v tom, že jde opravdu o nabídnutou ruku. Pochopil jsem to tak, že nechtějí převzít majetky do správy, ani stát posunout na vedlejší kolej. Naopak, chtějí přijít jako rovnocenný partner, který je schopný a ochotný se podílet na správě a investovat do obnovy památek a jejich zachování.

Samozřejmě by to záleželo na detailnějších věcech. Ale pokud by to bylo tak, jak to chápu já, tedy rovnocenné partnerství i co se týče finančních vkladů, tak se domnívám, že by to bylo rozumné vyřešení sporu. Neobávám se, že by vedlo k omezení přístupnosti památek. Naopak. Mohly by se rozvíjet lépe.

Zámky v Lednici a Valticích: Lichtenštejnsko dalo zelenou spolupráci s Českem

Měl jsem možnost navštívit některé památky, o které se Lichtenštejni starají ve Vídni. A kéž by všechny naše památky vypadaly právě tak jako ty, o které tento šlechtický rod pečuje. Opravdu by to mohla být částečně i výhoda, ale jak říkám, je potřeba se bavit konkrétněji. V základní tezi to může znít dobře, ale může se tam skrývat nějaký detail, který já třeba nevnímám.“