Marcela DekařováZdroj: Deník / Iva Haghofer

Marcela Dekařová

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPocházím ze Slovenska, manžel z Brna, do Ladné jsme se přistěhovali před čtrnácti lety. Oba jsme tehdy pracovali v Břeclavi a tady se nám podařilo najít si domeček. V Ladné se nám bydlí výborně, jsme maximálně spokojení. Obec se rozvíjí, žije to tady, děti zde chodí do školy. Vítáme, že je vybudovaná nově i kanalizace a celá naše ulice je kompletně opravená.