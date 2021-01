Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Antonín Radocha, důchodce

Narodil jsem se v Břeclavi, do Milovic jsem se přestěhoval až za manželkou v roce 1973. Co se mi tady nejvíc líbí? Děvčata! (smích)

S Břeclaví se Milovice srovnat nedají. Když jsem byl mladý, největší rozdíl jsem viděl v nabídce kultury. V Břeclavi jsme se chodívali bavit do Grandu, chodívali jsme i na čaje.

Život v Milovicích je víc o klidu a pohodě. Máme tady postavený domek, v okolí je krásná příroda a lesy. A od té doby, co opravili most přes Nové Mlýny, tady máme už konečně i pokoj od kamionů.

Jediné, co mi dělá starosti, je fotbal. S kamarády se vždycky těšíme na léto, až vyrazíme na zápas na hřiště. Ale teď to s tím fotbalem u nás nějak upadá, byla by chyba, kdyby skončil. Pro nás jsou totiž odpolední fotbaly svátek. Chyběly by mi.