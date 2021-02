Lucie Tomíšková, dělniceZdroj: Deník / Iva Haghofer

Lucie Tomíšková, dělnice

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Rakvicích jsme moc spokojení. Služby jsou na výborné úrovni, máme jak lékaře, tak i poštu, knihovnu a podobně. Když to shrnu, zázemí pro rodinný život a život s dětmi je tady vynikající. Jediné, co mně osobně hodně chybí, je bankomat. Když potřebuji vybrat peníze, musím někoho poprosit, zda by mě nesvezl s sebou do některého ze sousedních měst, nebo se vydat vlakem do Břeclavi. A malinko postrádám i nějaký obchůdek s dárkovým zbožím, čaji, polštářky a zdravou výživou, které už v okolních obcích a městech jsou.