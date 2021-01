Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Marie Stehlíková, důchodkyně

Vrátila jsem se domů do Strachotína po sedmnácti letech života v Břeclavi. A jsem tady moc spokojená. Co nám hodně chybí, je pošta a možná taky lékařská péče. Lékaře sice máme, nicméně neordinuje denně. Jinak Strachotín před sedmnácti lety a nyní vůbec nejde srovnávat. Obec zkrásněla, vše je opravené a postupně se buduje dál. To je moc dobře.