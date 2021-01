Zdroj: Deník / Iva Haghofer

Lenka Machovská, vinařka

Život na Vrbici vnímám jako maminka tří dětí. A myslím si, že je super. Škola skvělá, školka velice přátelská k dětem. Na to, jak malinká dědina Vrbice je, jsou zde i volnočasové aktivity překvapivě pestré. Zároveň si zde užíváme všechny klady života na dědině. Můžete pustit dítě před barák a nebojíte se, že vám ho přejede auto. Tetička odnaproti ho případně pohlídá, protože ho zná. Všichni se tady známe, takže když se ztratí a řekne, jak se jmenuje, všichni vědí, kam ho poslat. Stejně tak tady mám moc dobrý pocit z lidí. Funguje zde komunitní život. Je to parádní, potkáváme se v normálních časech na hodech, plesech, zábavách, mluvíme spolu. Není to tak, že jeden druhého potkáme na ulici a neřekneme si ani slovo. Možná je to tím, že je obec menší, možná i náturou lidí. Možná ale obojím. Nezbývá nám, než spolu vycházet. Je třeba ale taky říct, že my Vrbečáci jsme patrioti. To jo. Moji rodiče jsou sice oba z Bořetic, ale předky mají na Vrbici.